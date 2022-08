Χωρίς Coca-Cola, Fanta και Sprite ζουν πλέον οι Ρώσοι -Γιατί απέτυχαν τα ρωσικά «υποκατάστατα» - iefimerida.gr

Χωρίς την Coca Cola, τη Fanta και τη Sprite μαθαίνουν να ζουν οι Ρώσοι, ενώ τοπικά «υποκατάστατα» καλύπτουν-όχι με μεγάλη επιτυχία, το... δυσαναπλήρωτο κενό στον κόσμο των αναψυκτικών.

Όταν ξεκίνησε η ρωσική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία η εταιρεία της Coca Cola με ταχύτητα ξεκίνησε να διακόπτει τις δραστηριότητες της στη χώρα του Πούτιν.

Ακολουθώντας τη Starbucks ,τη McDonalds- χαρακτηριστικά παραδείγματα στο ευρύτερο κλάδο του επισιτισμού, η Coca Cola, ανακοίνωσε ήδη από τις αρχές Μαρτίου του 2022 ότι αναστέλλει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία, λόγω της εισβολής.

Tα McDonald's έδωσαν τη θέση τους στα Vkusno & tochka.





Πολυτέλεια τα προϊόντα της Coca-Cola

Η Coca-Cola, Fanta και η Sprite, οι τρεις τύποι αναψυκτικών που χαρακτηρίζουν διεθνώς τη συγκεκριμένη κατηγορία ποτών απουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό από τα ρωσικά ράφια από τότε που η εταιρεία της Coca-Cola ανέστειλε τις δραστηριότητές της τον Μάρτιο. Ενώ τα προϊόντα της Coca-Cola εξακολουθούν να βρίσκονται στα καταστήματα, οι τιμές έχουν εκτοξευθεί κατά περίπου 200% από την αναστολή, σημειώνει η Moscow Times.

Cool-Cola, Fancy και Street vs Coca-Cola ,Fanta και Sprite

Μια Ρωσική εταιρεία παραγωγής ποτών παρουσίασε τον Μάιο μια νέα σειρά αναψυκτικών για να αντικαταστήσει τις εμβληματικές μάρκες που εγκατέλειψαν τη ρωσική αγορά μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Αντί των Coca-Cola, Fanta και Sprite, οι Ρώσοι επιλέγουν πλέον μεταξύ των CoolCola, Fancy and Street, ανακοίνωνε τότεη ρωσική εταιρία ποτών Ochakovo.

Δυσαναπλήρωτο το κενό

Το CoolCola έχει την «εμβληματική γεύση της κόλα», γράφει η εταιρία στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, τα μπουκάλια της μάρκας με άρωμα πορτοκαλιού Fancy και lemon-lime Street μιμούνται προφανώς τη Fanta και τη Sprite.

Η εταιρεία Ochakovo ιδρύθηκε στη Σοβιετική Ένωση το 1978 και παράγει σε μεγάλο βαθμό παραδοσιακά ρωσικά ποτά και προφανώς δεν είναι η μόνη εταιρεία που προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει την αποχώρηση της Coca-Cola από τη ρωσική αγορά.

Τον Απρίλιο, μια εταιρεία ποτών που εδρεύει στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας, ο Όμιλος Slavda, κυκλοφόρησε το Grink Cola για να προσπαθήσει να αιχμαλωτίσει τις καρδιές των λάτρεις του αναψυκτικού της Ρωσίας. Εν τω μεταξύ, τον Μάιο, στη περιοχή Κόμι, το εργοστάσιο Syktyvkarpivo λάνσαρε τη δική του μάρκα αναψυκτικών, την Komi Cola.

Ωστόσο, και οι δύο εναλλακτικέςτου διάσημου αμερικανικού αναψυκτικού έλαβαν ανάμεικτες αντιδράσεις, με πελάτες να παραπονιούνται ότι κανένα από τα ποτά δεν ήταν «γλυκό και αφρώδες».

Η CoolCola, Fancy and Street, δεν μπορούν να αναπληρώσουν το κενό, καθώς οι πωλήσεις αναψυκτικών στη χώρα έχουν δει πτώση 5.5% μέσα σε δύο μήνες, αναφερόταν στα τέλη του Ιουλίου.

Δεν προβλέπεται να επιστρέψει η Coca-Cola

Mε μια ανακοίνωση προς του εργαζομένους της εταιρίας, Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, ξεκαθάρισε την περασμένη εβδομάδα ότι η εταιρία δεν πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, όπως παλία.

Είπε: «Σας γράφω για να σας ενημερώσω για τη μελλοντική μορφή της επιχείρησής μας στη Ρωσία.Όπως αναφέραμε στην ενημέρωση των συναλλαγών μας για το πρώτο τρίμηνο, πραγματοποιούμε σημαντικές αλλαγές στις ρωσικές μας δραστηριότητες ως απάντηση στη συνεχιζόμενη γεωπολιτική κρίση.

Σε στενή ευθυγράμμιση με την The Coca-Cola Company, έχουμε σταματήσει κάθε παραγωγή και πωλήσεις εμπορικών σημάτων της The Coca-Cola Company στη Ρωσία. Δεν υπάρχουν σχέδια για επανεισαγωγή εμπορικών σημάτων ή προϊόντων της The Coca-Cola Company σε οποιαδήποτε μορφή».

Η επιχείρηση με άλλο όνομα και άλλα προϊόντα

Συνεχίζει η ανακοίνωση: «Στο μέλλον, σκοπεύουμε να έχουμε μια πολύ μικρότερη επιχείρηση στη Ρωσία, η οποία έχει μετονομαστεί σε Multon Partners. Αυτή θα επικεντρωθεί στην παραγωγή και πώληση των υφιστάμενων τοπικών εμπορικών σημάτων - Dobry, Rich και Moya Semya - και οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από την αγορά. Θα διαχειρίζεται και θα λειτουργεί τοπικά.

Τους επόμενους μήνες, η Multon Partners θα εξετάσει τον καλύτερο τρόπο για να εδραιωθεί, κάτι που μπορεί να περιλαμβάνει ορισμένες επεκτάσεις των υπαρχόντων τοπικών εμπορικών σημάτων, ωστόσο δεν έχουν οριστικοποιηθεί σχέδια.

Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τους συναδέλφους μας και τις κοινότητές τους στην Ουκρανία και τις γειτονικές χώρες όπως μπορούμε, μέσω μεμονωμένων δωρεών, εθελοντισμού και δωρεών άνω των 18,5 εκατομμυρίων δολαρίων που δεσμεύονται από το Σύστημα της Coca-Cola παγκοσμίως.

Εκτιμούμε ότι αυτή είναι μια απίστευτα απαιτητική περίοδος για πολλούς από εσάς και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την υποστήριξή σας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», καταλήγει η ανακοίνωση.