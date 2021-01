Μία γυναίκα φέρεται να τραυματίστηκε έπειτα από πυροβολισμό στο Καπιτώλιο.



Οπως μεταδίδει το CNN, επικαλούμενο δύο πηγές, μία γυναίκα δέχθηκε σφαίρα στο στήθος. Οι πηγές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά της τραυματισμένης γυναίκας:

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC