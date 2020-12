Bρετανία: Ορδές πολιόρκησαν τα σούπερ μάρκετ -Πανικόβλητοι καταναλωτές άδειασαν τα ράφια [εικόνες & βίντεο]

Σκηνές χάους επικράτησαν στα σούπερ μάρκετ της Βρετανίας λόγω των φόβων ελλείψεων σε βασικά αγαθά ενόψει των Χριστουγέννων μετά την απόφαση της Γαλλίας να κλείσει τα σύνορα για 48 ώρες.

Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και το ψιλόβροχο πανικόβλητοι καταναλωτές σχημάτισαν τεράστιες ουρές από τις 5 π.μ. από το Μάντσεστερ μέχρι τη Γλασκώβη και το Λονδίνο, ώστε να είναι έτοιμοι μόλις ανοίξουν οι πόρτες των σούπερμάρκετ. Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν μάλιστα περιστατικά με ορισμένους καταναλωτές να αρπάζουν χριστουγεννιάτικες πουτίγκες κι άλλα αγαθά από ξένα καρότσια καθώς άδειαζαν τα ράφια εν ριπή οφθαλμού!

Οι αυστηρότεροι περιορισμοί που επέβαλε η κυβέρνηση Τζόνσον για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την αναχαίτιση της διασποράς του νέου μεταλλαγμένου στελέχους του κορωνοϊού ανέτρεψαν τα σχέδια που έκαναν για την εορταστική περίοδο οι πολίτες με αποτέλεσμα ορδές καταναλωτών να πολιορκήσουν τα σούπερ μάρκετ των αλυσίδων Tesco, Sainsbury's, Waitrose, Marks & Spencer, Aldi και Lidl για να εξασφαλίσουν τα αναγκαία για το γιορτινό τραπέζι υπό το φόβο ελλείψεων, καθώς πολλές χώρες κλείνουν τα σύνορά τους με τη Βρετανία.

Η Ντάουνινγκ Στριτ απηύθυνε στους πολίτες έκκληση για ηρεμία και υπευθυνότητα διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα λείψει τίποτε από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. «Είναι ανθεκτικές οι αλυσίδες τροφοδοσίας μας, τα περισσότερα τρόφιμα δεν φθάνουν εδώ μέσω της Μάγχης. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ψωνίζουν φυσιολογικά», δήλωσε η εκπρόσωπος του Μπόρις Τζόνσον, αλλά οι εκκλήσεις έπεσαν στο κενό… Από τον περασμένο Μάρτιο είχαν να σχηματιστούν τέτοιες ουρές στα σούπερ μάρκετ. «Αυτά είναι τα Χριστούγεννά μας… Στην ουρά για μια γαλοπούλα», δήλωσε απογοητευμένος ένας συνταξιούχος.

Just popped to @sainsburys and guess what, people have been panic buying, again. Selfish. Literally no veg or fruit. pic.twitter.com/tEj5UdNngl

Πολλοί καταναλωτές αγόραζαν παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα εδέσματα, ή προσπαθούσαν να προσαρμόσουν το εορταστικό δείπνο, αφού ο Μπόρις Τζόνσον επέβαλε τα νέα, αυστηρότερα μέτρα που σημαίνουν ότι πολλές οικογένειες δεν θα καταφέρουν να συγκεντρωθούν για τα Χριστούγεννα. Έτσι, αρκετοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να προμηθευτούν τρόφιμα για να μαγειρέψουν μόνοι τους στο σπίτι.

This was Waitrose in Cambridge this morning - it wasn’t the only shelf that was bare either... welcome to #BrexitIsland pic.twitter.com/QbSG3m3hqW

Στο Waitrose του Κλάπαμ, πολλοί καταναλωτές είχε σχεδιάσει να φύγουν από το Λονδίνο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους, όμως τώρα αναγκάστηκαν να ψωνίσουν αφού θα περάσουν την εορταστική περίοδο στην πρωτεύουσα. Σε κάποια σουπερμάρκετ εξαντλήθηκε το κρέας και το γάλα. Υπάρχει πάντως επάρκεια στα είδη που συνήθως αποτελούν τις «αγορές πανικού», όπως στα ζυμαρικά και τα κονσερβαρισμένα φασόλια.

This is the queue at the Sainsbury's next to where our car is being serviced. All the way to the back of the car park. There was no queue whatsoever when I dropped our car off at 9:30. pic.twitter.com/ARXlRcF6mr