Λήξη συναγερμού στη Βρετανία: Συνελήφθη ο άνδρας που πυροβολούσε από μπαλκόνι στο Κεντ

Η αστυνομία στο Κεντ της νοτιοανατολικής Αγγλίας προειδοποίησε τους κατοίκους της περιοχής να αποφεύγουν τις μετακινήσεις στην πόλη Τσάταμ, όπου ένας άνδρας οπλισμένος εθεάθη στο μπαλκόνι κατοικίας.

Οπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφάνιζε τον άνδρα να πυροβολεί αδιακρίτως σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Στιγμές αργότερα, η αστυνομία σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι κατάφερε να συλλάβει τον δράστη. Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του δεν έχουν γίνει γνωστά.

No police officer should be put in danger when dealing with something like this.



One warning, then a marksman from a distance.#Chatham #Kent #Dockside

pic.twitter.com/ackAffiIre