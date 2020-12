Βρετανία: Μαζική έξοδος από το Λονδίνο –Ουρές στους σταθμούς των τρένων πριν τεθεί σε ισχύ το νέο, αυστηρό lockdown [βίντεο]

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της πρωτεύουσας της Βρετανίας με χιλιάδες πολίτες να σπεύδουν να εγκαταλείψουν το Λονδίνο μετά την απόφαση του Μπόρις Τζόνσον να «ματαιώσει» τα Χριστούγεννα στην Αγγλία λόγω της πανδημίας.

Το σκηνικό με τους τεράστιες ουρές στους σιδηροδρομικούς σταθμούς του Λονδίνου θύμιζε «εμπόλεμη ζώνη» καθώς το πλήθος έσπευδε να μετακινηθεί σε περιοχές με πιο «ήπια» μέτρα λίγο πριν τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα το νέο lockdown επιπέδου 4 στην περιφέρεια της πρωτεύουσας κι ολόκληρη τη νοτιοανατολική Αγγλία.

Παρά τις εκκλήσεις των Αρχών να μείνουν οι πολίτες στα σπίτια τους κι όσοι ετοίμασαν τις βαλίτσες τους να τις... αδειάσουν, χαοτικές σκηνές με μποτιλιαρίσματα καταγράφηκαν στους δρόμους που οδηγούν σε άλλες περιοχές της Βρετανίας, αλλά και σε σταθμούς τρένων όπως στο St Pancras, το Paddington και το King’s Cross, όπου πλήθος ταξιδιωτών έσπευδε να επιβιβαστεί στους συρμούς.

Η Χάριετ Κλάγκστον, που βιντεοσκόπησε τις σκηνές στο σταθμό St Pancras, είπε ότι της θύμισαν εκείνες στη Σαϊκόν, στο τέλος του πολέμου του Βιετνάμ, όταν οι άνθρωποι έτρεχαν να σωθούν προτού φθάσουν οι δυνάμεις των Βιετκόνγκ. «Το τελευταίο τρένο από την Σαϊγκόν. Ουρά στο St Pancras καθώς περιμένουμε να επιβιβαστούμε στο τρένο για το Λιντς», έγραψε στο Τwitter, επισημαίνοντας ότι ήταν αδύνατο το social distancing στους κατάμεστους συρμούς, όπως παραδέχθηκαν και οι Αρχές.

"England’s chief medical officer Professor Chris Whitty said people considering leaving Tier 4 areas now should unpack their bag and stay at home."



