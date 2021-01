Αδιανόητο: Διαδηλωτές φώναζαν «η Covid είναι απάτη», έξω από νοσοκομείο στη Βρετανία, όπου χαροπαλεύουν ασθενείς [βίντεο]

«Αηδιασμένος» δηλώνει ένας γιατρός νοσοκομείου της πρωτεύουσας της Βρετανίας, που μόλις είχε τελειώσει τη βάρδια του στη ΜΕΘ, έπεσε πάνω σ’ ένα πλήθος διαδηλωτών που φώναζαν εν χορώ «η Covid είναι απάτη».

Ο Μάθιου Λι, γιατρός στο νοσοκομείο St. Thomas του Λονδίνου λέει ότι τα χαράματα της Πρωτοχρονιάς έπεσε πάνω σε «εκατοντάδες μεθυσμένα άτομα χωρίς μάσκες», ορισμένα εκ των οποία αποκαλούσαν «απάτη» τον κορωνοϊό «κυριολεκτικά έξω απ’ το κτίριο όπου εκατοντάδες νοσούν και πεθαίνουν». «Γιατί δεν συνειδητοποιούν ακόμη τη σοβαρότητα αυτής της πανδημίας; (…) Είμαι αηδιασμένος, αλλά κυρίως μου ραγίζει την καρδιά. Εύχομαι να μπορούσαν να δουν τους θανάτους που προξενεί η Covid-19 στα νοσοκομεία και τις θυσίες που κάνουν οι υγειονομικοί», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter. Στο συνοδευτικό βίντεο, που τράβηξε κατά την αποχώρησή του από το νοσοκομείο, διακρίνεται πλήθος να συζητά ζωηρά υπό τον ήχο ντραμς. «Εύχομαι οι άνθρωποι να προστάτευαν τους εαυτούς τους. Η άγνοιά τους βλάπτει άλλους», προσθέτει ο γιατρός.

Worked the late A&E SHO shift on NYE and came out to this. Hundreds of maskless, drunk people in huge groups shouting "Covid is a hoax", literally outside the building where hundreds are sick and dying. Why do people still not realise the seriousness of this pandemic? pic.twitter.com/KTkCtNf62A