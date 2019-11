Βραζιλία: Σε εξέλιξη κατάσταση ομηρίας -Κρατά με απειλή μαχαιριού 5 ανθρώπους σε μπαρ στο Ρίο Ντε Τζανέιρο [βίντεο]

Ενας άνδρας με μαχαίρι κρατάει 5 ανθρώπους ομήρους σε μπαρ στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μένει σε κτίριο που βρίσκεται κοντά στο μαγαζί και είναι πλανόδιος πωλητής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της ομηρίας. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες ο δράστης είχε διαφορές με τον ιδιοκτήτη του μπαρ. Αρχικά κρατούσε έξι ομήρους, αλλά απελευθέρωσε τον έναν.

ATUALIZAÇÃO | RUA DO RESENDE: ocorrência policial interdita totalmente a via, na altura da Mem de Sá. Guarda Municipal e CET-Rio no local. #Centro pic.twitter.com/mo0JLoZNOi