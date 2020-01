Βραζιλία: Δικαστής απαγόρευσε την προβολή ταινίας του Netflix που δείχνει τον Ιησού ως ομοφυλόφιλο

Η ταινία The First Temptation of Christ του Netflix έχει προκαλέσει οργή στην Βραζιλία.

Η ταινία, στην οποία ο Ιησούς απεικονίζεται ως ομοφυλόφιλος, έφερε έντονες αντιδράσεις και υπήρξε μάλιστα παρέμβαση δικαστή. Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι υπέγραψαν ψήφισμα για να απαγορευτεί η ταινία, ενώ στα γραφεία παραγωγής της εταιρίας της ταινίας άγνωστοι έριξαν βόμβες μολότοφ τα Χριστούγεννα.

Ο δικαστής Μπενεκτίκτο Αμπικάι έβγαλε προσωρινή απόφαση με την οποία απαγορεύει την προβολή της ταινίας στη χώρα, ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο θα είναι αυτό που θα αποφασίσει τελεσίδικα. Οπως ανέφερε ο δικαστής χαρακτηριστικά για την ταινία «το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης... δεν είναι απόλυτο. Η παρουσίαση της "καλλιτεχνικής αυτής παραγωγής" μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι η αναστολή μετάδοσής της» είπε χαρακτηριστικά.