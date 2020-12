Βραζιλία: Στους 16 οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου από οδογέφυρα [βίντεο]

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 ακόμη τραυματίστηκαν όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν έπεσε την Παρασκευή από ύψος 15 μέτρων, από μια οδογέφυρα στην νοτιοανατολική Βραζιλία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των πυροσβεστικών αρχών.

Το δυστύχημα συνέβη κοντά στην κοινότητα Ζουάο Μονλεβάντε, στην πολιτεία Μίνας Ζεράις. Το λεωφορείο με 46 επιβαίνοντες, έπεσε από μια οδογέφυρα που ονομάζεται «Ponte Torta».

Σύμφωνα με τις αρχικές έρευνες, το δυστύχημα ενδέχεται να οφείλεται σε αστοχία των φρένων του οχήματος.

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία διακρίνεται το βαρύ όχημα να έχει διαλυθεί, μετά την πτώση του σε μία χαράδρα.

At least 16 killed and 27 injured after a bus falls from an overpass in southeastern Brazil pic.twitter.com/IMYNk2j0Bv