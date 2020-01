Βόρεια Κορέα: Αλλόκοτο βίντεο με τον Κιμ και τις στρατιωτίνες του να τραγουδούν και να χορεύουν [βίντεο]

Ένα αν μη τι άλλο αλλόκοτο βίντεο βορειοκορεατικής προπαγάνδας κάνει το γύρο του κόσμου με στρατιωτίνες να τραγουδούν και να χορεύουν μπροστά στον Κιμ Γιονγκ Ουν συνοδευόμενες από τρεις μουσικούς που παίζουν κιθάρα, ντραμς και ακορντεόν.

Στις προπαγανδιστικές εικόνες διακρίνεται ο Κιμ να παρακολουθεί ανέκφραστος την παράσταση από ένα γραφείο σ’ ένα μακρύ, στενό δωμάτιο και ενώ στην αρχή δείχνει να μην είναι σίγουρος τι πρέπει να σκεφτεί, στο τέλος ξεσπά σε χειροκροτήματα.

I thought I’d get used to it by now but sometimes I can't get over the fact that this is such a weird country pic.twitter.com/gQqPzNkmh4 — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 14, 2020

Οι αλλόκοτες σκηνές αποτελούν τμήμα ενός ντοκιμαντέρ διάρκειας περίπου δυόμιση ωρών για τα πεπραγμένα του Κιμ Γιονγκ Ουν τον περασμένο χρόνο.

Kim Jong Un be like: it’s okay no cushion for me fanks pic.twitter.com/LAHzzBBWzj — Jeongmin Kim (@jeongminnkim) January 14, 2020

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και υλικό από τις συναντήσεις του Βορειοκορεάτη δικτάτορα με ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Σι Τζινπίνγκ.

North Korea's new 2.5 hour propaganda film recounted Kim’s 2019 summits, economic & military visits, and DPRK’s self-reliant “new path.”



THREAD: Here are some of the highlights from the footage.



Stay tuned @nknewsorg to read more about the rest of the documentary. pic.twitter.com/gcfAJGSJM0 — NK NEWS (@nknewsorg) January 15, 2020

Αλλά και στιγμιότυπα με τον Κιμ να επιθεωρεί σχεδόν τα πάντα, από μπολ με σούπα μέχρι μπανιέρες. Κάποια στιγμή ο Κιμ μπαίνει στο γυμναστήριο ενός σχολείου, όπου γίνεται δεκτός με ζητωκραυγές από εκατοντάδες παιδιά, με τα οποία αργότερα ποζάρει για μια ομαδική φωτογραφία. Ορισμένα από τα παιδιά διακρίνονται να σκουπίζουν τα δάκρυα από τα μάτια τους συγκινημένα που βρέθηκαν τόσο κοντά στον «λαοπρόβλητο» ηγέτη του προσωποπαγούς κράτους.

Ένα άλλο απόσπασμα δείχνει τον Κιμ να προσπαθεί να συζητήσει με αξιωματούχους πάνω σ’ ένα σκάφος που σκίζει τα κύματα και με τον άνεμο να μαστιγώνει το πρόσωπό του.