Νέο στραπάτσο για τη Boeing: Το ολοκαίνουργιο 777X έσπασε στη μέση κατά τη διάρκεια τεστ αντοχής!

Ένα ακόμη σημαντικό πλήγμα δέχθηκε η Boeing, ένα πλήγμα που μπορεί να καθυστερήσει για τουλάχιστον ένα εξάμηνο την άφιξη του νέου 777Χ, καθώς η άτρακτος ενός από τα ολοκαίνουργια αεροσκάφη της εταιρείας έσπασε στη μέση στη διάρκεια ενός τεστ αντοχής.

Η αμερικανική εταιρεία - η οποία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη εδώ και πολλούς μήνες με την κρίση αναφορικά με τα 737 ΜΑΧ, μετά τη συντριβή ενός αεροσκάφους του μοντέλου αυτού στην Ινδονησία και ενός ακόμη στην Αιθιοπία σε διάστημα λίγων μηνών- , ίσως αναγκαστεί τώρα να αναβάλει την κυκλοφορία στην αγορά των νέων αεροσκαφών μεγάλων αποστάσεων λόγω του απρόσμενου προβλήματος στο σκελετό των 777X.

Boeing 777X’s fuselage split dramatically during September stress test.



A passenger door that blew out was a secondary impact of the initial rupture, located far below the door.



But the structure failed so close to the target, Boeing won’t need to retest https://t.co/us2O6dJyJk