Βίντεο-σοκ: Ο διάσημος ράπερ, Big Pokey κατέρρευσε στην σκηνή- Έχασε τη ζωή του - iefimerida.gr

Την τελευταία του πνοή άφησε ο διάσημος ράπερ Big Pokey, πάνω στην σκηνή, ενώ τραγουδούσε.

Ο θρύλος της ραπ του Χιούστον πέθανε στα 45 του χρόνια, αναφέρει η New York Post.

O ράπερ κατέρρευσε ενώ εμφανιζόταν σε μπαρ στην πόλη Beaumont το βράδυ του Σαββάτου. Δραματικά πλάνα από τη βραδιά της συναυλίας δείχνουν τον Big Pokey να αγκομαχάει στο μικρόφωνο ενώ ραπάρει στο Pour 09 Bar.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια πέφτει ανάσκελα, ενώ σοκαρισμένα μέλη του κοινού παρακολουθούν. Οι τραυματιοφορείς έσπευσαν στη σκηνή και έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση πριν ο ράπερ μεταφερθεί σε κοντινό νοσοκομείο λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Η στιγμή που ο ράπερ Big Pokey καταρρέει στην σκηνή

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι πέθανε λίγο μετά το περιστατικό.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Το πραγματικό όνομα του Big Pokey ηταν Milton Powell. Ήταν τοπικά γνωστός ως ιδρυτικό μέλος της ραπ σκηνής του Χιούστον με το συγκρότημα Screw up Click. Ο καλλιτέχνης έγινε γνωστός από το ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του το 1999, «The Hardest Pit in the Litter».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κυκλοφόρησε πολλά άλμπουμ και συνεργασίες με την πάροδο των ετών, με πιο πρόσφατο το άλμπουμ του 2021 «Sensei».

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου του αγαπημένου μας Milton 'Big Pokey' Powell. Ο Big Pokey έφυγε από τη ζωή στις 18 Ιουνίου 2023», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο KPRC Click2Houston.

«Αγαπήθηκε πολύ από την οικογένειά του, τους φίλους του και τους πιστούς θαυμαστές του. Τις επόμενες ημέρες, θα δώσουμε πληροφορίες σχετικά με τον εορτασμό της ζωής του και πώς το κοινό μπορεί να αποτίσει τα σέβη του. Σας ζητάμε να σεβαστείτε την οικογένειά του και την ιδιωτική τους ζωή κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ