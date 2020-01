Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο αμερικανικός πύραυλος σκοτώνει τον Σουλεϊμανί

Ενα βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του Κασέμ Σουλεϊμανί ήρθε στη δημοσιότητα.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που μετέδωσε η τηλεόραση του Ιρακ Ahad TV δείχνει τη στιγμή που ο πύραυλος του αμερικανικού στρατού πλήττει και καταστρέφει δύο αυτοκίνητα εντός των οποίων βρίσκονταν ο Κασέμ Σουλεϊμανί και άλλος ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης.

#BREAKING: Not only #PMU's PR head & 3 senior #Hezbollah/#PMU leaders are dead it is reported that commander of #IRGC Quds Force, Qasem Soleymani is targeted too! 1st video showing wreckage of the cars which were targeted by a #USAF near #Baghdad Intl Airport can be seen here👇 pic.twitter.com/Q53kvqBrEG