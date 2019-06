Βίντεο-ντοκουμέντο της Frontex: Πώς ένα «αθώο ψαράδικο» μεταφέρει λαθρομετανάστες

Είναι ένα βίντεο που ανήρτησε στο twitter, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την φύλαξη των συνόρων, η γνωστή Frontex, που έχει αναλάβει και την προστασία των θαλασσίων συνόρων της Ευρώπης.

Δείχνει άνα αθώο ψαράδικο στην ανοιχτή θάλασσα, να κινείται έχοντας δεμένο στην πρύμνη του, ένα άδειο ξύλινο σκάφος. Τίποτα δεν προδιαθέτει έναν παρατηρητή ότι υπάρχει κάτι ύποπτο. Εκτός ίσως από το ερώτημα που θέτει στο βίντεο η Frontex. Γιατί άραγε σέρνει το ξύλινο σκάφος το ψαράδικο;

Σε κάποια στιγμή του ταξιδιού- από την ανάρτηση δεν φαίνεται πού συνέβη το περιστατικό, το οποίο έχει καταγραφεί από εναέρια κάμερα- το μυστήριο αποκαλύπτεται. Το ψαράδικο σταματάει, στην μέση της θάλασσας και από μέσα από το σκάφος αρχίζουν και βγαίνουν οι παράτυποι μετανάστες. Είναι δεκάδες, φορούν σωσσίβια και σιγά σιγά γεμίζουν το ξύλινο σκάφος. Με αυτό θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν την ακτή είτε αυτή είναι της Ελλάδας είτε της Ιταλίας.

Οταν το ξύλινο σκάφος είναι έτοιμο, όταν όλοι οι λαθρομετανάστες έχουν μεταφερθεί και μετεπιβιβαστεί, οι ψαράδες λύνουν στα σκοινιά και απομακρύνονται. Η επιχείρηση έχει τελειώσει.

Με αυτό τον χαρακτηριστικό τίτλο ανέβασε στα social media η Frontex το βίντεο που δείχνει πώς γίνεται η διακίνηση των λαθρομεταναστών στην ανοιχτή θάλασσα. Δεν είναι σαφές από την ανάρτηση ούτε πότε, ούτε σε ποιά θάλασσα συνέβη το περιστατικό.

Wait, wait. Why is that fishing trawler towing an empty wooden boat at high seas??? pic.twitter.com/psy2z6z9Wp