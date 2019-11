Βίντεο: Ο Μπόρις Τζόνσον σαστισμένος, ψάχνει δημοσιογράφους να του κάνουν ερώτηση

Τι την ήθελε τη λίστα ο Μπόρις Τζόνσον; Ο ένας μετά τον άλλον οι δημοσιογράφοι που αναζητούσε δεν ήταν εκεί για να του κάνουν ερώτηση.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου και σάστισε όταν άρχισε να φωνάζει ονόματα δημοσιογράφων, που όμως δεν ήταν εκεί. Αλλά φρόντισε να διασκεδάσει όσους βρίσκονταν στη συνέντευξη Τύπου. «Ο Σέιν Μπρέναν από την Daily Post», είπε στην αρχή ο Μπόρις Τζόνσον. Αφού «χτένισε» όμως με το βλέμμα την είσοδο, δεν είδε πουθενά αυτόν που αναζητούσε.

«Είναι εδώ; Σέιν; Καλώ τον Σέιν!», συνέχισε ο Μπόρις Τζόνσον, αναζητώντας τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο, αλλά μάταια. «Πιθανώς είναι κάπου έξω… Τι θέμα μπορεί να καλύπτει σήμερα; Θα τον συγχωρέσουμε», είπε γελώντας και πήγε στην επόμενη της λίστας. «Πάμε στην Ρουθ Αμαζάλσκι. Είναι η Ρουθ εδώ;», αναρωτήθηκε αλλά πάλι είχε πέσει έξω. «Ωωωω! Οχι; Πού είναι η Ρουθ;», είπε ο Μπόρις Τζόνσον. Παρότι οι παρόντες δημοσιογράφοι άρχισαν να σηκώνουν χέρια, εκείνος προτίμησε να συνεχίσει με τη λίστα. «Ο Ντάρελ Ρόμπινσον; Οχι; Οκ», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός και κατάλαβε ότι έπρεπε να αφήσει επιτέλους όσους είχε μπροστά του να του κάνουν ερωτήσεις.

Prime minister @BorisJohnson was left bemused after several reporters did not show up to ask him questions at his latest press conference #GE2019



