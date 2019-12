Βίντεο: Η Κριστίν Λαγκάρντ παίζει πινγκ πονγκ, με ταγιέρ

Η Κριστίν Λαγκάρντ δεν είναι από τους ανθρώπους που θα φανταζόταν κανείς να εμπλέκονται σε κάποια αθλητική δραστηριότητα. Αλλά διέψευσε αυτές τις εντυπώσεις.

Η Λαγκάρντ έπιασε τη ρακέτα και έπαιξε πινγκ πονγκ, με αντίπαλο τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, Λούις Ντε Γκίντος, ενώ οι δυο τους είχαν συμπαίκτριες δύο γυναίκες σε αμαξίδιο, σε ένα event που έγινε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. «Μαζί θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που θα μας περιλαμβάνει όλους», ανέφερε η Λαγκάρντ στο Τwitter, δημοσιεύοντας το βίντεο στο οποίο παίζει πινγκ πονγκ.

Μπορεί η Κριστίν Λαγκάρντ να «αθλήθηκε», αλλά δεν υιοθέτησε κιόλας αθλητικό look. Εξάλλου, δεν θα περίμενε κανείς κάτι τέτοιο από την πάντα κομψή «Σιδηρά Κυρία» της οικονομίας. Ετσι, η πρόεδρος της ΕΚΤ έπαιξε πινγκ πονγκ φορώντας ταγιέρ.

Vice-President Luis de Guindos and I were delighted to join many colleagues in marking the International Day of Persons with Disabilities, at an event hosted by the ECB’s DiversAbility network. Together we need to create a working environment that is inclusive for all. #IDPD pic.twitter.com/pyKsafyYkF