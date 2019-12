Βίντεο: Η μετακόμιση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν -Ανέλαβε το τιμόνι της Κομισιόν

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναλαμβάνει από σήμερα και επίσημα την προεδρία της Κομισιόν, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

Η Γερμανίδα, πρώην υπουργός Αμυνας, είναι η πρώτη γυναίκα που βρίσκεται σε αυτή τη θέση και σηματοδότησε την αλλαγή σκυτάλης δημοσιεύοντας στα social media ένα βίντεο στο οποίο μαζεύει τα πράγματά της από το παλιό της γραφείο και εγκαθίσταται στο νέο, αυτό της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Είναι ώρα να μετακομίσουμε τώρα», λέει στην κάμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αφού έχει βάλει κάποιους φακέλους σε μια κούτα, παίρνει τη βαλίτσα της και φεύγει. Η κάμερα την ακολουθεί στους διαδρόμους, στη διαδρομή της μέχρι το κτίριο της Κομισιόν και το νέο της γραφείο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα βίντεο, με τη νέα σύνθεση της Κομισιόν, υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Μία ομάδα για το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Από διαφορετικές κουλτούρες, χώρες, με διαφορετικό υπόβαθρο και πολιτικό "χρώμα". Είμαστε έτοιμοι. Αλλά κυρίως, η Ευρώπη είναι έτοιμη», ανέφερε η ανάρτηση.

