Το μήνυμα στήριξης της βασίλισσας Ελισάβετ για την τραγωδία στη Βηρυτό: «Είμαστε πολύ λυπημένοι»

Ο Λίβανος πενθεί τα θύματα των φονικών εκρήξεων που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, καταστρέφοντας τη μισή πόλη και ολοσχερώς το λιμάνι της.

Οι φονικές εκρήξεις, που συγκλόνισαν τη Βηρυτό, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 113 ανθρώπους και άφησαν πίσω περισσότερους από 4.000 τραυματίες, με τη μαύρη λίστα των νεκρών δυστυχώς ολοένα να μεγαλώνει.

Η βασίλισσα Ελισάβετ με μήνυμά της στο Twitter στέλνει τη στήριξή της στον Λίβανο, γράφοντας: «Ο πρίγκιπας Φίλιππος και εγώ είμαστε πολύ λυπημένοι από την είδηση της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες και τους φίλους εκείνων που έχουν τραυματιστεί ή έχουν χάσει τη ζωή τους, και όλους εκείνους των οποίων τα σπίτια και οι ζωές έχουν επηρεαστεί».

Her Majesty The Queen has sent a message of condolence to the President of the Republic of Lebanon. pic.twitter.com/vgHcT5gwuS