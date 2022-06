Βαγγέλης Παπαθανασίου: Στο Παρίσι το «τελευταίο αντίο» -Πολιτική κηδεία και αποτέφρωση, ποιοι τον αποχαιρέτησαν - iefimerida.gr

Το απόγευμα της Παρασκευής πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η πολιτική κηδεία και στη συνέχεια η αποτέφρωση του Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Την είδηση έκανε γνωστή το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί την οικογένεια του συνθέτη:

«Σήμερα, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 13.30 έγινε στο κοιμητήριο Père Lachaise του Παρισιού πολιτική κηδεία και εν συνεχεία αποτέφρωση του μεγάλου Έλληνα Βαγγέλη Παπαθανασίου, σε στενό κύκλο και με λιτή και απέριττη τελετή».

Στους παρευρισκόμενους προσφέρθηκε ένα CD με ανέκδοτη μουσική του συνθέτη.

Βαγγέλης Παπαθανασίου: Παρών στην κηδεία και ο Ρομάν Πολάνσκι

Στην τελετή παραβρέθηκαν η επί 30 έτη σύντροφος του συνθέτη Λώρα Μεταξά και μέλη της οικογένειάς του. Επίσης, ο Ρομάν Πολάνσκι, ο Γιώργος Χωραφάς, ο Λουδοβίκος των Ανωγείων, ο θεωρητικός φυσικός και στέλεχος της NASA Σκοτ Μπόλτον, η πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι Αγλαΐα Μπαλτά και η πρώην βασίλισσα της Περσίας, Φαράχ Ντιμπά Παχλαβί.

Οι επικήδειοι ξεκίνησαν με ένα συγκινητικό μουσικό κομμάτι που έγραψε και ερμήνευσε ειδικά για την περίσταση ο Λουδοβίκος των Ανωγείων.

Στην προσωπικότητα και στο έργο του συνθέτη αναφέρθηκαν κατά σειρά ο νευροχειρουργός Χρήστος Τέγος, η συντηρήτρια έργων τέχνης Αγγελική Μαχάον, ο γιατρός και ερευνητής Δημήτρης Σκόκος και ο δικηγόρος, εκπρόσωπος επί δεκαετίες και στενός φίλος του, Ευάγγελος Καλαφάτης, που ήταν ο μόνος που μίλησε στα ελληνικά.

Μετά το τέλος των ομιλιών ακούστηκαν εμβληματικά μουσικά κομμάτια του συνθέτη, όπως: Light and Shadow από το «1492», Eternal Alexander από το «Alexander», One Alone και Love Theme από το «Blade Runner» και το Prelude από το έργο «Voices».