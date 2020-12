Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας -Δύο νεκροί, πολλοί τραυματίες

Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας, με την αστυνομία να κάνει λόγο για δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές της γερμανικής αστυνομίας, αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πολίτες σε περιοχή για πεζούς. Ο δήμαρχος της πόλης, όπως μετέδωσε αρχικά το SWR, δήλωσε ότι δύο πολίτες είναι νεκροί, ενώ άλλοι 10 είναι τραυματίες. Στη συνέχεια, την είδηση για τους δύο νεκρούς επιβεβαίωσε και η αστυνομία.

«Συνελήφθη ένα άτομο και ένα όχημα κατασχέθηκε. Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα, δύο άνθρωποι είναι νεκροί. Συνεχίστε να αποφεύγετε το κέντρο της πόλης», γράφει η αστυνομία στο tweet της.

Αυτή την ώρα η αστυνομία του Τριέρ προβαίνει σε επίσημες ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας ο δράστης είναι 51 ετών, κάτοικος της περιοχής.

Τα πρώτα βίντεο από το σημείο που πέρασε το αυτοκίνητο στον πεζόδρομο της πόλης Trier και παρέσυρε πεζούς ανέβηκε στο twitter. Οπως φαίνεται, οι πολίτες καλούν σε βοήθεια, καθώς υπάρχουν τραυματίες στο σημείο.

Video from central #Trier , moments after a car plowed through pedestrians on a pedestrian promenade in the central part of the city killing 2 and injuring 10+ people

pic.twitter.com/p0VT9yJpPK