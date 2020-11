Αδιανόητο: Το ψέμα ενός εργαζομένου σε πιτσαρία οδήγησε σε εξαήμερο lockdown 1,8 εκατ. κατοίκους στην Αυστραλία!

Οι Αρχές της Νότιας Αυστραλίας ετοιμάζονται να άρουν το δραστικό lockdown που επέβαλαν προ ημερών μετά την αποκάλυψη ότι ένας άνδρας, που είχε διαγνωστεί θετικός στον κορωνοϊό, είπε εσκεμμένα ψέμα στην υπηρεσία ιχνηλάτησης επαφών.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού της Νότιας Αυστραλίας, Στίβεν Μάρσαλ έρχεται δύο μέρες μετά την εντολή που έδωσε η τοπική κυβέρνηση στους κατοίκους να μένουν στα σπίτια τους και να κατεβάσουν ρολά πολλές επιχειρήσεις για να αναχαιτιστεί το ξέσπασμα ενός πολύ μεταδοτικού, όπως πιστευόταν, στελέχους του κορωνοϊού.

Όπως διευκρίνισε ο Μάρσαλ, ένας άνδρας σε πιτσαρία που συνδέεται με το ξέσπασμα της COVID-19, δήλωσε στην υπηρεσία ιχνηλάτησης ότι είχε μόνον αγοράσει πίτσα από εκεί, ενώ στην πραγματικότητα είχε εργαστεί κάνοντας αρκετές βάρδιες στο κατάστημα αυτό μαζί με άλλον έναν εργαζόμενο, ο οποίος είχε διαγνωστεί θετικός στον νέο κορωνοϊό. Οι Αρχές υπέθεσαν στη συνέχεια ότι ο άνδρας αυτός μολύνθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια πολύ μικρής έκθεσής του, πράγμα το οποίο τους οδήγησε να πιστέψουν ότι το στέλεχος αυτό πρέπει να είναι πολύ μεταδοτικό.

«Ωστόσο η ιστορία του δεν έβγαζε νόημα. Τώρα ξέρουμε ότι είπε ψέματα», σημείωσε ο Μάρσαλ. «Αν αυτός ο άνθρωπος είχε πει την αλήθεια στις ομάδες ιχνηλάτησης επαφών, δεν θα είχαμε μπει σε εξαήμερη καραντίνα», τόνισε. Και συμπλήρωσε εξοργισμένος: «Το να πω ότι βγάζω καπνούς για τις ενέργειες αυτού του προσώπου είναι πολύ λίγο. Οι εγωιστικές ενέργειες αυτού του ατόμου έβαλαν όλη μας την πολιτεία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση».

Αν και το ξέσπασμα της COVID-19 στην Νότια Αυστραλία εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία, οι περιορισμοί, πρόσθεσε ο Μάρσαλ, θα αρθούν νωρίς, με την ισχύ της εντολής που δόθηκε στους κατοίκους για παραμονή στο σπίτι να εκπνέει ήδη από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, όταν θα επιτραπεί επίσης να ανοίξουν οι περισσότερες επιχειρήσεις.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη οργή μεταξύ των 1,8 εκατ. κατοίκων της Νότιας Αυστραλίας που υποχρεώθηκαν σ’ ένα δραστικό lockdown, με ορισμένους να ζητούν εξηγήσεις πώς τα λόγια ενός ατόμου μπόρεσαν να πυροδοτήσουν μια τέτοια δραματική απάντηση από τις Αρχές και γιατί οι τελευταίες δεν φρόντισαν να εξακριβώσουν όσα ισχυρίστηκε προτού επιβάλουν τα μέτρα.

We need to understand the epidemiological reasons SA was put into lockdown based on fear over 1 transmission at 1 pizza place.



I'm struggling to understand why the govt made the decision it did. Were they really concerned thousands of people would be infected via pizza boxes?