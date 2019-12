Αυστραλία: «Πνίγεται» από τους καπνούς το Σίδνεϊ

Ενα πέπλος καπνού έχει «πνίξει» το Σίδνεϊ, από τις φωτιές που μαίνονται εδώ και εβδομάδες στην Αυστραλία.

Η πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, εδώ και ημέρες καίγεται ολοσχερώς, με τις φλόγες να έχουν φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τα προάστια της πόλης. Οι καπνοί έχουν «σκεπάσει» το κέντρο σήμερα, με την ποιότητα του αέρα στην πόλη να είναι 11 φορές πιο πάνω από το επίπεδο που θεωρείται επικίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Watch this time-lapse and see Sydney disappear under thick smoke. We have the latest on the smoke, the fires and the warnings across the state here: https://t.co/ivEQzULxvm pic.twitter.com/Z3JKBCVCmx