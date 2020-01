Αυστραλία: «Πνίγεται» από τον καπνό και η Μελβούρνη- Τρομακτικές εικόνες από το κέντρο της πόλης

Οι καπνοί από τις φωτιές στην Αυστραλία έχουν σκεπάσει πλέον και τον ουρανό της Μελβούρνης.

Εδώ και λίγα 24ωρα ο καπνός είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του στην πόλη που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της χώρας, με την ατμόσφαιρα σήμερα να είναι αποπνικτική από τις πυρκαγιές που έχουν αφαιρέσει 28 ζωές ως τώρα. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και χρήστες στο Twitter, δείχνουν την διαφορά στην ατμόσφαιρα σε σχέση με το πως ήταν ο ουρανός πριν από πέντε περίπου ημέρες, με την ποιότητα της ατμόσφαιρας να έχει φτάσει στο «πολύ φτωχό» επίπεδο.

Visibility is horrible and you can taste the smoke in the air in Melbourne. A global ranking website rated us as having the second worst air quality in the world at one point overnight. ⁦@abcmelbourne⁩ ⁦@abcnews⁩ ⁦@BreakfastNews⁩ pic.twitter.com/VAJpgogDta