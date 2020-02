Αυστραλία: Μεγάλες πλημμύρες στο Σίδνεϊ μετά από τις χειρότερες βροχοπτώσεις εδώ και 30 χρόνια [βίντεο]

Εκτεταμένες πλημμύρες και μπλακ άουτ σε περίπου 100.000 νοικοκυριά προκάλεσαν οι χειρότερες βροχοπτώσεις της τελευταίας 30ετίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που όμως έσβησαν δύο από τις σημαντικότερες πυρκαγιές που μαίνονταν στη Νέα Νότια Ουαλία.

Έως και 400 χιλιοστόμετρα βροχής έπεσαν στην περιοχή του Σίδνεϊ ως τα Μπλε Όρη και ακόμη νοτιότερα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες προκαλώντας χάος στην μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας, ενώ υπερχείλισαν ποτάμια και περισσότερα από 60 σχολεία αναγκάστηκαν να κλείσουν.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας δέχθηκε περισσότερες από 2.700 κλήσεις για βοήθεια στη διάρκεια της νύκτας, με τον συνολικό αριθμό των κλήσεων να φτάνουν τα 10.000 από την Τετάρτη. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας προειδοποίησε ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις ενδέχεται να οδηγήσουν σε πλημμύρες που ενδέχεται να απειλήσουν ζωές στις νότιες ακτές της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 90 χιλιομέτρων την ώρα.

Χάρη στις βροχές η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Νότιας Ουαλίας ανακοίνωσε χθες Κυριακή το βράδυ ότι μία από τις χειρότερες πυρκαγιές που μαίνονταν στην πολιτεία, η Currawon, στις νότιες ακτές, επιτέλους κατασβέστηκε.

This is the most positive news we've had in some time.



The recent rainfall has assisted firefighters to put over 30 fires out since Friday. Some of these blazes have been burning for weeks and even months.#NSWRFS #NSWFires pic.twitter.com/fNyuSE6nAx