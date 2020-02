Αυστραλία: Οικογενειακή τραγωδία στο Μπρισμπέιν- Πατέρας και τρία παιδιά κάηκαν ζωντανοί στο αυτοκίνητό

Ασύλληπτη τραγωδία στο Μπρισμπέιν της Αυστραλίας, όπου ένας πατέρας με τα τρία παιδιά του κάηκαν ζωντανοί μέσα στο αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας, το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο έξω από το σπίτι τους και μπήκαν μέσα, με την φωτιά να ξεσπάει αμέσως, κάτω από αδιευκρίνιστες, προς το παρόν, συνθήκες. Σύμφωνα με την Guardian, ο πατέρας και τα τρία παιδιά, όλα κάτω των 10 ετών, κάηκαν ζωντανοί, ενώ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση είναι η μητέρα των παιδιών, καθώς φέρει σοβαρά εγκαύματα σε όλο της το σώμα.

Η φωτιά ξέσπασε στις 8:30 το πρωί (τοπική ώρα), με τους γείτονες να βγαίνουν έντρομοι έξω και να καλούν την πυροσβεστική. Κατάφεραν να βγάλουν την γυναίκα από το αυτοκίνητο, όπως και τα παιδιά, τα οποία ωστόσο ήταν νεκρά. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Μπρισμπέιν, Μαρκ Τόμπσον επιβεβαίωσε τους θανάτους, κάνοντας λόγο για μία από τις «πιο σκληρές εικόνες που έχω δει ποτέ».

