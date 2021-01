Ποιος κορωνοϊός; Δεν έπεφτε καρφίτσα σε παραλίες της Αυστραλίας – Απίστευτες εικόνες στο Σίδνεϊ [εικόνες & βίντεο]

Αψηφώντας τις εκκλήσεις των Αρχών μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού χιλιάδες πολίτες συνέρρευσαν την εβδομάδα που μας πέρασε σε παραλίες της Αυστραλίας καθώς ο υδράργυρος εκτινασσόταν στα ύψη.

Εκμεταλλευόμενα την αργία της εθνικής εορτής καθώς η χώρα γιόρταζε την Ημέρα της Αυστραλίας – εθνική επέτειο της άφιξης του πρώτου βρετανικού στόλου το 1788 – πλήθη Αυστραλών αγνόησαν τις ανησυχίες για τη δημόσια υγεία και αψηφώντας τους κανόνες του social distancing – αν και η απειλή φαίνεται προς το παρόν ότι έχει υποχωρήσει αρκετά στη χώρα - συνέρρευσαν σε παραλίες του Σίδνεϊ, όπου δεν έπεφτε ούτε καρφίτσα, την ώρα που πολλοί άλλοι αυτόχθονες διαδήλωναν για την καταστροφή της κουλτούρας τους από τους Ευρωπαίους αποίκους.

Με το θερμόμετρο να εκτοξεύεται στους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές της Αυστραλίας και προβλέποντας τη συρροή οι Αρχές είχαν κλείσει τους χώρους στάθμευσης κι απηύθυναν έκκληση στο κοινό να αποφύγει τις εξορμήσεις, αλλά αυτό δεν απέτρεψε τις ορδές να πλημμυρίσουν τις παραλίες σε περιοχές όπως το Μόσμαν, το Νορθ Μπόντι, το Βασιλικό Εθνικό Πάρκο και το Μπαλμόραλ.

North Bondi Beach is nearing capacity, so please sit further to the south of the beach if you're heading down for a swim today. pic.twitter.com/vIfnbzRYGt