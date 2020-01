Αυστραλία: Αρχισαν βροχοπτώσεις σε Βικτόρια και Νέα Νότια Ουαλία- Ανάσα για κατοίκους και πυροσβέστες

Σημαντική ανάσα παίρνει η Αυστραλία με τις φωτιές, καθώς από το πρωί βρέχει δυνατά στις περιοχές όπου συνεχίζονται τα μέτωπα.

Οι βροχές έχουν καταγραφεί κυρίως στα μέτωπα που βρίσκονται στα νοτιοανατολικά της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, ενώ στην Βικτόρια, εκδηλώθηκαν καταιγίδες από χθες βράδυ, συμβάλλοντας να διαλυθούν οι τοξικοί καπνοί των πυρκαγιών, που προκαλούσαν ασφυξία στη Μελβούρνη. Από το τοξικό νέφος οι διοργανωτές του Australian Open μάλιστα, αναγκάστηκαν να αναβάλουν τους περισσότερους αγώνες των προκριματικών, καθώς αθλητές αντιμετώπισαν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα. Τις τελευταίες ώρες ωστόσο ξέσπασε καταιγίδα στην Μελβούρνη, η οποία αναμένεται να καθαρίσει σε σημαντικό βαθμό την ατμόσφαιρα.

Unbelievable - after the smoke haze that has engulfed our city some parts of Melbourne have received a month’s worth of rain in half an hour this afternoon @9NewsMelb pic.twitter.com/0klFgaQgRG