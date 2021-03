«Η ΕΕ σκίζει το βιβλίο των κανόνων»: Στην αντεπίθεση η Αυστραλία μετά το ιταλικό μπλόκο σε εξαγωγή εμβολίων της AstraZeneca

Στην αντεπίθεση πέρασε η Αυστραλία μετά την απόφαση της Ιταλίας να μπλοκάρει ένα φορτίο εμβολίων της AstraZeneca κατηγορώντας την ΕΕ ότι προσπαθεί «να σκίσει το βιβλίο των κανόνων».

Η κυβέρνηση Ντράγκι είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα μπλοκάρει την εξαγωγή περίπου 250.000 δόσεων του εμβολίου, που τοποθετήθηκαν μέσα στα φιαλίδια από ιταλική επιχείρηση στο Ανάνι κοντά στη Ρώμη, απόφαση που ενέκρινε αργότερα η ΕΕ καθώς η AstraZeneca δεν τήρησε τις δεσμεύσεις της για παραδόσεις του εμβολίου.



Η απόφαση που ελήφθη βάσει του μηχανισμού διαφάνειας για τα εμβόλια, που έθεσε σε ισχύ η Κομισιόν στις 30 Ιανουαρίου του 2021, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αυστραλία με τον υπουργό Οικονομικών Σάιμον Μπέρμιγχαμ να δηλώνει στο Sky News Australia: «ο κόσμος βρίσκεται στην παρούσα φάση σε αχαρτογράφητα νερά – δεν προκαλεί έκπληξη που κάποιες χώρες προσπαθούν να σκίσουν το βιβλίο των κανόνων. Είναι μια απόδειξη το πόσο καλά συνεχίζει να τα πηγαίνει η Αυστραλία σε σύγκριση με την απόγνωση άλλων χωρών». Η Αυστραλία έθεσε το θέμα μέσω πολλαπλών διαύλων στην ΕΕ και ζήτησε από την Κομισιόν να αναθεωρήσει την απόφαση αυτή, όπως είπε ο υπουργός Υγείας της χώρας, Γκρεγκ Χαντ, τονίζοντας πάντως ότι το μπλόκο στην εξαγωγή εμβολίων δεν θα επηρεάσει την πορεία της εκστρατείας εμβολιασμού στην Αυστραλία, που έχει ήδη παραλάβει 300.000 δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca - ποσότητα που θα επαρκέσει μέχρι να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή. «Μιλάμε για ένα φορτίο από μια χώρα», είπε. «Κι αυτό το φορτίο δεν είχε περιληφθεί στους υπολογισμούς μας για τη διανομή του εμβολίου στον πληθυσμό τις επόμενες εβδομάδες».

Όπως σχολιάζει το Bloomberg η κίνηση του Ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι υπογραμμίζει την πρόθεσή του να τηρήσει αυστηρότερη στάση έναντι φαρμακευτικών εταιρειών που δεν σέβονται τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ, αλλά μπορεί να ενθαρρύνει προστατευτικά μέτρα αντιποίνων από άλλες κυβερνήσεις. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ακουστεί κάτι για μποϊκοτάζ ιταλικών προϊόντων στην Αυστραλία, ο δημοσιογράφος της αυστραλιανής έκδοσης του Guardian Naaman Zhou σχολίασε -μάλλον αστειευόμενος - στο Twitter ότι «θα σπάσει στη μέση» ιταλικά σπαγγέτι μέχρις ότου η Ιταλία άρει το μπλόκο στα εμβόλια…

I will break these in half and cook them in a cream-based sauce that I will call a “carbonara”, unless Italy agrees to release the 250,000 doses of AstraZeneca back to Australia pic.twitter.com/EJuOb8kX4X