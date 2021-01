Η Αυστραλία άλλαξε τον εθνικό της ύμνο για να τιμήσει τους Αβορίγινες

Σε αλλαγή του εθνικού της ύμνου – έστω και κατά μία λέξη – προχώρησε η Αυστραλία προκειμένου να αντικατοπτρίζει καλύτερα το παρελθόν της πριν την αποικιοκρατία.

Η κίνηση της κυβέρνησης της Αυστραλίας αποσκοπεί στο να αναγνωρίσει με τον εθνικό ύμνο περισσότερο τον ρόλο, την ιστορία και των πολιτισμό των Αβοριγίνων. Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο πρωθυπουργός της χώρας, Σκοτ Μόρισον, ανακοίνωσε ότι η δεύτερη στροφή του ύμνου «Προχώρα, όμορφη Αυστραλία», θα αλλάξει από «είμαστε νέοι και ελεύθεροι», σε «είμαστε ενωμένοι και ελεύθεροι». «Ήλθε η ώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ενότητα θα αντανακλάται πληρέστερα στον εθνικό μας ύμνο», είπε ο συντηρητικός πρωθυπουργός υποστηρίζοντας ότι η Αυστραλία είναι «η πιο επιτυχημένη πολυπολιτισμική χώρα στη Γη». Και περιέλαβε το νέο στίχο σε ανάρτησή του στο Twitter, με την οποία έστειλε ευχές για το νέο έτος στους συμπολίτες του.

Happy New Year Australia, because we are one and free! 🇦🇺