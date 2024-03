Βίντεο-σοκ: Αστυνομικός στις ΗΠΑ εκτός υπηρεσίας γρονθοκόπησε άνδρα επειδή του κόρναρε - iefimerida.gr

Σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ να γρονθοκοπεί έναν οδηγό, αφού απείλησε να του κόψει κλήση επειδή ο άνδρας του κόρναρε.

Το υλικό από την κάμερα του βαν της εταιρείας του Thomas Brocuglio κατέγραψε τον αστυνομικό Allen Ganter να σταματάει σε κόκκινο φανάρι τον Δεκέμβριο, όπως μετέδωσε το NBC Connecticut.

Ο 37χρονος Brocuglio, του οποίου ο σκύλος επέβαινε μαζί του, σταμάτησε πίσω από τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό, περιμένοντάς τον να στρίψει δεξιά στο κόκκινο.

«Τι κάνεις;» αναρωτήθηκε ο Brocuglio προς τον οδηγό που βρισκόταν μπροστά του μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ κόρναρε.

Ο 57χρονος αστυνομικός, βγήκε στη συνέχεια από το όχημα φορώντας σορτσάκι γυμναστικής και φούτερ με φερμουάρ, επιδεικνύοντας το σήμα του καθώς πλησίαζε το όχημα του Brocuglio.

«Δεν μπορείς να στρίψεις δεξιά στο κόκκινο εδώ, μ...α», φωνάζει ο αστυνομικός.

Ο 37χρονος επεσήμανε ότι η πινακίδα λέει «stop here on red»(σταμάτα εδώ στο κόκκινο και όχι «No turn on Red»(μην στρίβεις στο κόκκινο) πριν κατηγορήσει τον εκτός υπηρεσίας αστυνομικό ότι μιλούσε στο τηλέφωνό του και δεν πρόσεχε την κυκλοφορία.

«Σας είδα να κοιτάτε κάτω και να κάνετε όλα τα υπόλοιπα», δήλωσε ο Brocuglio. «Όχι, μετακινούσα κάτι στην τσάντα μου», απάντησε ο Ganter.

Στη συνέχεια ο αστυνομικός απείλησε να κόψει κλήση στον άνδρα και να καλέσει τον «προϊστάμενό» του επειδή κόρναρε, γράφει η New York Post.

Στη συνέχεια, ο άνδρας ζητά από τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας τον αριθμό του σήματός του και ο αστυνομικός εκείνη την στιγμή τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο, όπως δείχνει το βίντεο.

«Θα συλληφθείς για επίθεση σε πολίτη», του φωνάζει ο Brocuglio καθώς ο αστυνομικός επιστρέφει στο όχημά του.

Η στιγμή που ο αστυνομικός γρονθοκοπεί τον άνδρα που του κόρναρε

Έπειτα ο 37χρονος άνδρας καλεί την άμεση δράση για να καταγγείλει την επίθεση που καταγράφηκε στην κάμερα. Είπε στους αστυνομικούς ότι έμεινε ζαλισμένος από τη γροθιά και πιθανώς έπαθε διάσειση, όπως προκύπτει από το ένταλμα σύλληψης. Οι φωτογραφίες που τράβηξαν οι ανταποκριτές αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος του Rocky Hill δείχνουν πρήξιμο και ερυθρότητα στο αριστερό μάγουλο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Αργότερα, η αστυνομία βρήκε τον αστυνομικό στο σπίτι του για να του πάρει κατάθεση, όπως δείχνει το υλικό από την κάμερα σώματος.

«Δηλαδή, λέει ότι τον χτύπησα;» ρωτάει ο Ganter τον συνάδελφό του. «Και δεν υπάρχει τίποτα που μπορώ να ασκήσω δίωξη για διατάραξη κοινής ειρήνης, επειδή μου φώναζε;»

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός παραδέχτηκε ότι γρονθοκόπησε τον Brocuglio ενώ έκανε την κατάθεσή του. «Εγώ φταίω, έκανα λάθος, δεν έπρεπε να το κάνω», είπε.

Η αστυνομία του Μέριντεν ξεκίνησε έρευνα εσωτερικών υποθέσεων για την επίθεση και διαπίστωσε ότι ο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας παραβίασε τους κανόνες συμπεριφοράς του τμήματος.

Κατηγορήθηκε για παραβίαση της ειρήνης και επίθεση 3ου βαθμού. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα για πέντε ημέρες χωρίς αποδοχές και θα πρέπει να παρακολουθήσει εκπαίδευση αποκλιμάκωσης για τα επόμενα τρία χρόνια.