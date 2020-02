Απίστευτος Τραμπ: Η παραπομπή μου ήταν μ@λ@κί@! -Διάγγελμα για την αθώωσή του [εικόνες & βίντεο]

Πανηγύρια για τον Ντόναλντ Τραμπ μετά την αθώωσή του από την Γερουσία, από τις δύο κατηγορίες περί κατάχρησης εξουσίας και παρακώλυσης της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Την επομένη της αθώωσής του από την Γερουσία, στο τέλος της δίκης για την καθαίρεσή του, ο Αμερικανός πρόεδρος επανήλθε στους γνωστούς μύδρους εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, τους οποίους και κατηγόρησε για «ανεντιμότητα» και «διαφθορά».

«Ένας όνειδος», «Μια καταστροφή», «Ανοησίες», «Ψεύτες», «Κακεντρέχειες», «Διαβολικοί», «Διεφθαρμένοι αστυνομικοί»: Κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα ασυνάρτητης ομιλίας του, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος διατύπωσε την πικρία του, ευχαριστώντας έπειτα την οικογένειά του, ιδιαίτερα την κόρη του Ιβάνκα και την γυναίκα του Μελάνια, για τη στήριξη που του παρείχαν.

«Περάσαμε από την κόλαση. Δεν έκανα τίποτα λάθος.Έχω κάνει όμως λάθη στη ζωή μου», είπε και πρόσθεσε προκαλώντας έκπληξη: «Ηταν όλα «μ@λ@κί@ς» (it was all bull@@@@!) είπε.

«Περάσαμε τα πάνδεινα», δήλωσε, λέγοντας πως: «Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά σε άλλο πρόεδρο».

Το διάγγελμα του 45ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αναμενόταν με ανυπομονησία στο τέλος μιας ιστορικής δίκης με το ερώτημα καθαίρεσής του, η οποία αποτύπωσε τον βαθύ διχασμό της Αμερικής εννέα μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Από τα σαλόνια του Λευκού Οίκου, ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επέλεξε έναν τόνο που θύμιζε ιδιαίτερα τις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

«Αυτή δεν είναι μια συνέντευξη Τύπου, δεν είναι μια ομιλία». «Είναι μια γιορτή», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν ευχαριστήσει τους Ρεπουμπλικανούς εκλεγμένους αξιωματούχους «πολεμιστές» που ήταν παρόντες στην αίθουσα.

«Έχω κάνει λάθη στη ζωή μου, το παραδέχομαι (...) αλλά αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα», τόνισε δείχνοντας το πρωτοσέλιδο της σημερινής έκδοσης της Washington Post που έγραφε: «Ο ΤΡΑΜΠ ΑΘΩΩΘΗΚΕ».

«New York Times, Washington Post... Είχα τόσους πολλούς φανταστικούς τίτλους», είπε γελώντας.

Στην χθεσινή ψηφοφορία που παρακολούθησαν σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί, η Γερουσία αποφάσισε, με 52 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αθώος για κατάχρηση εξουσίας και με 53 ψήφους υπέρ έναντι 47 κατά, ότι είναι αθώος για παρακώλυση της ομαλής λειτουργίας του Κογκρέσου.

Η πλειοψηφία των 2/3 που καθορίζεται από το Σύνταγμα δεν έχει επιτευχθεί, «ο Ντόναλντ Τζον Τραμπ συνεπώς αθωώνεται» κατέληξε ο επικεφαλής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς.

Ανάμεσα στο θορυβώδες πλήθος των υποστηρικτών του που παρευρέθηκαν σήμερα στο διάγγελμα του Τραμπ, ήταν δικηγόροι υπεράσπισής του, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου, που όλοι τους χειροκρότησαν τον πρόεδρο.



NEW: Pres. Trump holds up headline on acquittal, to cheers from supporters and allies.



"Did nothing wrong. I've done things wrong in my life, I will admit. Not purposely. But I've done things wrong. But this is what the end result it." https://t.co/o4CMX8oHTg pic.twitter.com/RiqIluXlNP