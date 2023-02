«Είναι λευκή σαν το χιόνι»: Η μητέρα «ξεσκεπάζει» την ακτιβίστρια κόρη της που υποδύεται την αραβο-λατίνα - iefimerida.gr

«Επέλεξε να ζήσει ένα ψέμα»: Η ίδια της η μητέρα, ξεσκεπάζει την απατεώνισσα κόρη της, η οποία είναι ομοφυλόφιλη και μουσουλμάνα, και έχει πει σε συναδέλφους και φίλους ότι είναι Λατίνα, με καταγωγή από τη Νότια Ασία και την Αραβία.

Η Raquel Saraswati είναι η επικεφαλής υπεύθυνη για την ισότητα, την ένταξη και τον πολιτισμό σε μια κουακερική ομάδα κοινωνικής δικαιοσύνης, την Αμερικανική Επιτροπή Φιλικής Υπηρεσίας (American Friends Service Committee), με έδρα τη Φιλαδέλφεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την αλήθεια για την Saraswati αποκάλυψε η μητέρα της, η οποία δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα γιατί η κόρη της ισχυρίζεται ότι είναι λατινικής, νοτιοασιατικής και αραβικής καταγωγής, ενώ είναι «λευκή σαν το χιόνι».

Οι συνάδελφοι της Raquel Saraswati στην American Friends Service Committee, αναρωτιούνται τώρα αν είναι στην πραγματικότητα μια κατάσκοπος, που υπονομεύει ενεργά το έργο τους.

«Αισθάνομαι σίγουρα ότι με εξαπάτησαν. Αισθάνομαι εξαπατημένος», δήλωσε ο Oskar Pierre Castro, επαγγελματίας του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετείχε στην επιτροπή αναζήτησης για την πλήρωση της θέσης της Saraswati, ο οποίος μίλησε στο The Intercept.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ανοιχτή επιστολή από «μια ομάδα ατόμων που νοιάζονται βαθιά για την AFSC» παρείχε μια λεπτομερή ανάλυση της καταγωγής της και του έργου της και εξέφρασε την ανησυχία της για τον ρόλο της.

Κατηγόρησαν την 39χρονη -η οποία ασπάστηκε το Ισλάμ στο λύκειο και έκτοτε έχει αποκαλυφθεί ως ομοφυλόφιλη- για «πολιτιστικό γυπαετισμό» (cultural vulturism) και σημείωσαν ότι «οι αποχρώσεις του bronzer που εφαρμόζει στο πρόσωπό της έχουν γίνει πιο σκούρες με την πάροδο του χρόνου».

Η Saraswati φαίνεται να έχει αρχίσει να διεκδικεί ινδική καταγωγή γύρω στο 2005. Εδώ γιορτάζει την εκλογή της Kamala Harris, της πρώτης Ινδοαμερικανίδας αντιπροέδρου των ΗΠΑ / Φωτογραφία: Facebook

Τα μέλη της οικογένειας αναφέρουν πως «ενδιαφέρθηκε» για την πίστη της Τουρκάλας συγκάτοικού της, ονόματι Fatima. Οι φωτογραφίες που παρέχονται από μέλη της οικογένειας δείχνουν μία νεαρή Saraswati με ξανθά μαλλιά και εμφανώς πιο χλωμή επιδερμίδα. Τα μαλλιά της φαίνεται να έχουν γίνει πιο σκούρα καθώς μεγάλωνε, αλλά η επιδερμίδα της παραμένει η ίδια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φωτογραφίες που αποκάλυψε η DailyMail.com από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 δείχνουν τον Saraswati με παρόμοια χλωμή επιδερμίδα, λεπτά φρύδια και ανοιχτό ρουζ. Ωστόσο, η εμφάνιση της Saraswati αρχίζει να μεταμορφώνεται, καθώς απορρίπτει δημόσια την κληρονομιά της και αρχίζει να ισχυρίζεται ότι είναι Λατίνα, Νοτιοασιατική ή αραβικής καταγωγής.

Οι συγγραφείς κάλεσαν την AFSC να διερευνήσει «γιατί ένα μέλος της πιο υψηλόβαθμης ηγεσίας της έχει διαβρώσει τόσο βαθιά την εμπιστοσύνη μεταξύ των έγχρωμων ανθρώπων».

Η περίπτωση της Saraswati παρομοιάζεται με εκείνη της Rachel Dolezal, μιας λευκής γυναίκας, η οποία το 2015 αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε επί χρόνια τη μαύρη, ανεβαίνοντας στην προεδρία ενός παραρτήματος της NAACP στο Spokane της Ουάσινγκτον.

Οι φωτογραφίες που δόθηκαν από μέλη της οικογένειας της στην Daily Mail, δείχνουν μικρή τη νεαρό Saraswati με ξανθά/καστανά μαλλιά και εμφανώς πιο χλωμή επιδερμίδα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Mark Graham, επικεφαλής μάρκετινγκ και επικοινωνίας της AFSC, δήλωσε ότι η οργάνωση «έδωσε στη Raquel την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους ισχυρισμούς εναντίον της και η Raquel υποστηρίζει την ταυτότητά της». «Η Raquel μας διαβεβαιώνει επίσης ότι παραμένει πιστή στην αποστολή της AFSC, την οποία πιστεύουμε ακράδαντα», πρόσθεσε.

Η περίπτωση της Saraswati παρομοιάζεται με εκείνη της Rachel Dolezal, μιας λευκής γυναίκας, η οποία το 2015 αποκαλύφθηκε ότι παρίστανε επί χρόνια τη μαύρη, ανεβαίνοντας στην προεδρία ενός παραρτήματος της NAACP στο Spokane της Ουάσινγκτον.

Ποια είναι η αληθινή της ταυτότητα

Η ταυτότητα της Saraswati αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά από τη σχολιάστρια των μέσων ενημέρωσης Sana Saeed, η οποία έγραψε στο Twitter το 2015: «Μπορούμε να μιλήσουμε για τη "Raquel Dolezal" στη μουσουλμανική κοινότητα. Όλοι ξέρετε ποια εννοώ».

Οι ισχυρισμοί έλαβαν νέα ώθηση αυτόν τον μήνα. Στις 10 Φεβρουαρίου η επιστολή δημοσιεύτηκε στο Medium και στις 16 Φεβρουαρίου το The Intercept μίλησε με τη μητέρα της Saraswati, Carol Perone, η οποία επιβεβαίωσε ότι η κόρη της δεν είναι έγχρωμη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ταυτότητα της αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά το 2015

«Την αποκαλώ Rachel», δήλωσε η Perone. «Δεν ξέρω γιατί κάνει αυτό που κάνει». Η Perone είπε ότι η κόρη της είναι βρετανικής, γερμανικής και ιταλικής καταγωγής - όχι λατινικής, νοτιοασιατικής ή αραβικής. «Είμαι λευκή σαν το χιόνι και το ίδιο ισχύει και για εκείνη», είπε.

Η Perone δήλωσε στην ιστοσελίδα ότι η κόρη της ασπάστηκε το Ισλάμ στο Λύκειο, γεγονός που πιθανώς επηρέασε την απόφασή της να παρουσιαστεί ως άλλης εθνικότητας.

«Εγώ είμαι Γερμανίδα και Βρετανίδα και ο πατέρας της ήταν Ιταλός Καλαβρέζος», πρόσθεσε η μητέρα της. «Επέλεξε να ζήσει ένα ψέμα και το βρίσκω πολύ, πολύ λυπηρό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια η Saraswati, το 2007, δήλωσε στον συντηρητικό παρουσιαστή των μέσων ενημέρωσης Glenn Beck ότι ήταν «αποξενωμένη» από την οικογένειά της, «για άλλους λόγους που δεν μπορώ να αναλύσω».

Raquel Saraswati / Φωτογραφία: Facebook

Η Perone υιοθετήθηκε από τον Καρλ και τη Γουίνιφρεντ Σέιντελ, οι οποίοι διατηρούσαν έναν ξενώνα στα βουνά Catskill, στο Windham της Νέας Υόρκης.

Οι βιολογικοί της γονείς ήταν ο Ed Newman, ο οποίος είχε 18 παιδιά και τα περισσότερα από αυτά τα έδωσε για υιοθεσία, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα εφημερίδας του 1988 που βρήκαν οι συντάκτες της επιστολής, και η Myrtle Burkhardt.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Perone δήλωσε ότι ο πατέρας της Saraswati έχει πλέον πεθάνει. Είχε σχέση μαζί του πριν παντρευτεί τον Flory Perone, ο οποίος πέθανε το 2006.

Τι λέει η οικογένειά της

Η οικογένεια δεν έχει μιλήσει με τη Saraswati, την οποία λένε ότι την είδαν τελευταία φορά στην αποφοίτησή της. «Πήγαμε στην αποφοίτησή της, γευματίσαμε μαζί της και δεν την ξαναείδαμε».

Η οικογένεια τόνισε ότι ποτέ δεν προσπάθησαν να «βγάλουν» στη δημοσιότητα τη «διπλή ζωή» της. «Η μητέρα της πραγματικά δεν είχε καμία επιρροή σε αυτές τις πληροφορίες που βγήκαν στην επιφάνεια, τη διπλή της ζωή, το ξέραμε και κανείς δεν προσπάθησε να το διορθώσει», είπαν.

«Προήλθε από ανθρώπους που ανησυχούσαν για το πού εργαζόταν και υποψιάζονταν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Πάντα λέγαμε ότι είναι μια τρελή, τρελή κατάσταση και οι άνθρωποι που την ξέρουμε και τη γνωρίζαμε μεγαλώνοντας συμφωνούν επίσης ότι είναι απλά τρελό».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H Saraswati σε μικρή ηλικία / Η φωτογραφία δόθηκε από την οικογένειά της στην Daily Mail

Ο γάμος της Raquel Saraswati με γυναίκα

Η Saraswati γεννήθηκε στο Paterson του New Jersey και πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα στο Windham, όπου πήγε σχολείο πριν σταλεί σε οικοτροφείο στο Troy της Νέας Υόρκης.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Simmons της Βοστώνης, εγκαταστάθηκε στη Μασαχουσέτη και παντρεύτηκε τη φίλη της Anh Dao Kolbe το 2005.

Το 2004, το ζευγάρι αναφέρθηκε σε ένα αφιέρωμα της Boston Globe, στο οποίο η Saraswati χρησιμοποιούσε το όνομα Seidel και δήλωσε ότι ήταν αραβικής και λατινικής καταγωγής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Raquel Evita Seidel, 20 ετών, από το Brookline, δήλωσε ότι αυτή και η φίλη της, Anh Dao Kolbe, είναι μαζί εννέα μήνες», έγραψε ο συγγραφέας.

«Είμαι λευκή σαν το χιόνι και το ίδιο ισχύει και για εκείνη», είπε η μητέρα της για τη Saraswati

«Ενώ είναι σίγουρες ότι θέλουν να παντρευτούν, θέλουν επίσης να αφιερώσουν χρόνο για να σχεδιάσουν κάτι που να σέβεται τις αραβικές και λατινικές παραδόσεις της Seidel και τις βιετναμέζικες παραδόσεις της 33χρονης Kolbe. “Θέλουμε να είναι κάτι ξεχωριστό, όχι για διαφημιστικό θόρυβο και όχι για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης”, δήλωσε η Seidel».

Κάποια στιγμή γύρω στην εποχή του άρθρου, άλλαξε το όνομά της σε Saraswati. Το 2005, εκτελούσε χορούς της κοιλιάς με το νέο της όνομα. Ο γάμος της παρουσιάστηκε σε ένα άρθρο σχετικά με τους γάμους των Ινδοαμερικανών.Το ζευγάρι έχει πάρει διαζύγιο και η Saraswati μετακόμισε από τη Μασαχουσέτη στην Πενσυλβάνια, όπου ζει τώρα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την 11η Σεπτεμβρίου ανέβηκε περισσότερο το προφίλ της, εμφανιζόμενη στην εκπομπή του Beck και σε μια ταινία του 2013 που παρήγαγε το Clarion Project, μια οργάνωση που σύμφωνα με το Southern Poverty Law Center ειδικεύεται σε «λυσσαλέα αντιμουσουλμανικές ταινίες». Συνεργάστηκε και με το Αμερικανικό Ισλαμικό Φόρουμ για τη Δημοκρατία, μια άλλη ομάδα που έχει κατηγορηθεί για προώθηση της ισλαμοφοβίας.

Η 39χρονη έχει ισχυριστεί ότι είναι αραβικής καταγωγής / Φωτογραφία: Facebook

Το 2017, δήλωσε στο Philly Mag: «Πολύ συχνά, προοδευτικοί και καλοπροαίρετοι άνθρωποι συμμαχούν με οργανώσεις και άτομα σε περιθωριοποιημένες ή στοχευμένες κοινότητες χωρίς να συμβουλεύονται εκείνους που βρίσκονται στο περιθώριο αυτών των κοινοτήτων - όπως τα άτομα LGBTQ2SIA, οι αντιφρονούντες, οι γυναίκες, οι μειονοτικές αιρέσεις, οι φυλετικές και εθνοτικές μειονότητες κ.λπ.».

Στη σελίδα της στο Facebook, προωθεί ένα βιβλίο με τίτλο: "All the White Friends I Couldn't Keep" (Όλοι οι λευκοί φίλοι που δεν μπόρεσα να κρατήσω).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν η Saraswati υπέβαλε αίτηση για τη θέση στην AFSC, ο Castro δήλωσε ότι η εθνικότητά της έπαιξε ρόλο στην απόφαση να διοριστεί τον Ιούνιο του 2021 ως επικεφαλής υπεύθυνη για την ισότητα, την ένταξη και τον πολιτισμό.

«Υπέροχα, ένα έγχρωμο άτομο, ένα queer έγχρωμο άτομο, που τυχαίνει να είναι μουσουλμάνα, είναι μια γυναίκα, όλα αυτά τα πράγματα, και κάποιος που φαινόταν να το καταλαβαίνει», δήλωσε ο Castro στο The Intercept. Είπε ότι εντυπωσιάστηκε από το βιογραφικό της και το χάρισμά της.

Η Saraswati δημοσίευσε αυτή την εικόνα στο προφίλ της στο Facebook τον Ιανουάριο, με ένα μπλουζάκι με λεζάντα: «Υποστηρίζω όλους τους μαύρους και τρανς».

«Φαινόταν ότι υπήρχε ένα στοιχείο βιωμένης εμπειρίας και κατανόησης λόγω της βιωμένης εμπειρίας, όχι μόνο η ακαδημαϊκή και η επιπλέον εκπαίδευση που συνοδεύει τη θέση που κατέχεις ως επαγγελματίας της ισότητας και της ένταξης», είπε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι υποστηρικτές της AFSC δήλωσαν στο The Intercept ότι ανησυχούν πλέον για τη Saraswati, δεδομένων των παραπλανητικών δηλώσεων που έκανε σχετικά με την ταυτότητά της.

«Φανταστείτε το τραύμα των ανθρώπων που την εμπιστεύτηκαν, της εκμυστηρεύτηκαν και μοιράστηκαν ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τη δουλειά τους και τη ζωή τους, νομίζοντας ότι είναι μια έγχρωμη συνάνθρωπος», δήλωσε ένας ηγέτης της AFSC. «Και τώρα ξαφνικά, είναι μια λευκή γυναίκα με δεξιό ιστορικό. Είναι τρομακτικό».