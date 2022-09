Πώς η Amazon έκανε το Lord Of The Rings την πιο ακριβή σειρά όλων των εποχών -Το παρασκήνιο για τα δικαιώματα - iefimerida.gr

Η ιστορία πίσω από την μεταφορά του κόσμου του Lord Of The Rings στην μικρή οθόνη μέσα από την πλατφόρμα της Amazon.

Όλα ξεκίνησαν πίσω στο 2017 όταν οι κληρονόμοι του έργου του J.R.R. Tolkien μαζί με στελέχη της Warner Bros έφτασαν σε μια συμφωνία για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του «Lord Of The Rings», με σκοπό να τα πουλήσουν σε κάποιο στούντιο ή πλατφόρμα Streaming.

To Netflix έβλεπε μπροστά του ένα «στρωμένο» franchise. Το HBO ήλπιζε να αποκτήσει άλλο ένα «Game Of Thrones». Αλλά τελικά, με την καθοριστική συμβολή του Τζεφ Μπέζος, το Amazon Prime ήταν ο νικητής της μάχης πληρώνοντας σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα.

Από τότε, και για τα επόμενα πέντε χρόνια, η Amazon ετοίμαζε την πρώτη σεζόν (8 επεισοδίων) της σειράς «The Lord Of The Rings: The Rings of Power». Τελικά τα πρώτα επεισόδια προβλήθηκαν στο Prime Video στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022.

