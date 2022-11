Αλεκ Σκαρλάτος: Ο Ελληνας ομογενής που είχε αποτρέψει τρομοκρατική ενέργεια στο Παρίσι, υποψήφιος για το Κογκρέσο - iefimerida.gr

Ο νεαρός ομογενής, Αλεκ Σκαρλάτος που εξουδετέρωσε τρομοκράτη το 2015 είναι υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ με το Ρεπουμπλικανικό κόμμα

Ο Ελληνικής καταγωγής Άλεκ Σκαρλάτος, εθνοφρουρός από το Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν 23 ετών τον Αύγουστο του 2015 όταν αποφάσισε να ταξιδέψει με δυο παιδικούς του φίλους στην Ευρώπη.

Το ταξίδι αυτό έμελλε να αλλάξει τη ζωή τους καθώς στην υπερταχεία Thallys που εκτελούσε δρομολόγιο από το Άμστερνταμ προς το Παρίσι με άλλους 554 επιβάτες ήρθαν αντιμέτωποι με έναν Μαροκινό τρομοκράτη αποφασισμένο να αιματοκυλήσει το τρένο.



Το παράσημο από τον Ομπάμα



Ο Άλεκ Σκαρλάτος, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τη θητεία του στο Αφγανιστάν, ο Σπένσερ Στόουν και ο Άντονι Σάντλερ, έγιναν παγκόσμιοι ήρωες καθώς κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να αφοπλίσουν τον πάνοπλο 26χρονο τρομοκράτη, αφού είχε ήδη τραυματίσει τον πρώτο επιβάτη.

Ο Αλεκ Σκαρλάτος με τον Μπαράκ Ομπάμα

Για την πράξη αυτή τους απονεμήθηκε το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική κυβέρνηση ενώ προσκλήθηκαν στον Λευκό Οίκο, όπου ο τότε πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα εξήρε τη γενναιότητά τους και τους απένειμε το μετάλλιο του στρατιώτη.



Τον Αλεκ Σκαρλάτο παρασημοφόρησε και ο Φρανσουά Ολάντ

Η ιστορία του έγινε ταινία από τον Κλιντ Ίστγουντ



Η περιπέτειά τους έγινε ταινία με την υπογραφή του διάσημου Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη Κλιντ Ίστγουντ. Η ταινία ήταν βασισμένη στην αυτοβιογραφία τους με τίτλο «15:17 to Paris: the true story of a terrorist, a train and three American heroes» στην οποία περιέγραφαν τι ακριβώς συνέβη και οι επιβάτες κατάφεραν να γυρίσουν ζωντανοί στα σπίτια τους. Ο χολιγουντιανός δημιουργός μάλιστα δεν επέλεξε γνωστούς ηθοποιούς για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους αλλά ζήτησε από τους ίδιους να παίξουν τους εαυτούς τους. Έτσι ο Άλεκ Σκαρλάτος έκανε το ντεμπούτο του στο χώρο του θεάματος ενώ αργότερα συμμετείχε και στο τοπικό dancing with the stars.



Ο Αλεκ Σκαρλάτος με τον Κλιντ Ιστγουντ

Υποψήφιος των Ρεμπουπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές



Πλέον ο νεαρός ομογενής έχει αποφασίσει να πάρει το τρένο της πολιτικής και τρέχει την προεκλογική του εκστρατεία για το Κογκρέσο ως υποψήφιος των Ρεμπουπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές που γίνονται στις ΗΠΑ στις 8 Νοεμβρίου. «Υποβάλλω υποψηφιότητα για το Κογκρέσο προκειμένου να φέρω την ισορροπία στην Ουάσιγκτον και να εργαστώ για λύσεις στη μείωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων αλλά και των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου σε όλο το Όρεγκον αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media.



Οι αντίπαλοί του στο Δημοκρατικό κόμμα φαίνεται ότι δεν είδαν με καθόλου καλό μάτι την υποψηφιότητά του και τον κατήγγειλαν για παρατυπίες στη συγκέντρωση των χρημάτων της προεκλογικής του καμπάνιας. Συγκεκριμένα υποστήριξαν ότι η εκστρατεία του χρηματοδοτήθηκε από μη κερδοσκοπική οργάνωση που ελέγχει ο ίδιος . Η Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή ωστόσο απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς και ο Σκαρλάτος συνεχίζει τον προεκλογικό του αγώνα. Παράλληλα στα διαφημιστικά του σποτ προβάλει τους επαίνους του πρώην Προέδρου Ομπάμα κάτι που έχει προκαλέσει τη δυσφορία των Δημοκρατικών οι οποίοι θεωρούν ότι σκοπός του είναι να αλιεύσει ψήφους και από τη δική τους δεξαμενή .Πλέον περιμένει την εκλογική αναμέτρηση της ερχόμενη Τρίτης και την καταμέτρηση των ψήφων για να διαπιστώσει αν η ηρωική του πράξη στο τρένο για το Παρίσι θα του δώσει το εισιτήριο για το Κογκρέσο.