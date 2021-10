Άλεκ Μπάλντουιν: Άπειρη και απρόσεκτη η 24χρονη υπεύθυνη όπλων -Τα αλυσιδωτά λάθη που έφεραν την τραγωδία | ΚΟΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 24χρονης που είχε προσληφθεί ως υπεύθυνη για τα όπλα στην ταινία Rust, ο πρωταγωνιστής της οποίας, Άλεκ Μπάλντουϊν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος τη διευθύντρια φωτογραφίας του φιλμ και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη.

Δύο πηγές είπαν στην ενημερωτική ιστοσελίδα The Daily Beast ότι στο παρελθόν είχαν διατυπωθεί ανησυχίες για την 24χρονη Χάνα Γκουτιέρεζ επειδή έδειχνε άπειρη και απρόσεκτη με τα όπλα. Μάλιστα στην προηγούμενη ταινία που μετείχε, τα γυρίσματα σταμάτησαν για σύντομο διάστημα επειδή η Γκουτιέρεζ φέρεται να είχε δώσει ένα όπλο σε μια 11χρονη ηθοποιό χωρίς να το έχει ελέγξει προηγουμένως επαρκώς. «Ήταν λίγο απρόσεκτη με τα όπλα, τα κουνούσε κάθε τόσο δεξιά αριστερά στον αέρα», είπε μία πηγή που είχε συνεργαστεί με την 24χρονη στην ταινία Τhe Old Way του Νίκολας Κέιτζ που δεν έχει ακόμη προβληθεί. «Υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις που γέμιζε τα όπλα με άσφαιρα με τρόπο που πιστεύαμε ότι δεν ήταν ασφαλής», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Actors 'Equity Association (σωματείου Αμερικανών ηθοποιών), τα όπλα θα πρέπει να δοκιμάζονται εκτός σκηνής πριν από κάθε χρήση. «Το γέμισμα των πυροβόλων όπλων πρέπει να γίνεται από τον ιδιοκτήτη, τον υπεύθυνο για τα όπλα ή έμπειρα άτομα που εργάζονται υπό την άμεση επίβλεψή τους». Δύο πηγές από την παραγωγής της ταινίας Rust του Μπάλντουϊν, που εργάστηκαν και οι δύο στη βιομηχανία επί δεκαετίες, ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να είχε επίσης ελέγξει το όπλο και ο βοηθός σκηνοθέτη Ντέιβ Χωλς, ο οποίος αναφέρεται στην ένορκη κατάθεση του εντάλματος έρευνας ως το άτομο που παρέδωσε το όπλο στον Μπάλντουιν και είπε ότι ήταν ασφαλές. «Υποτίθεται ότι είναι η τελευταία γραμμή άμυνάς μας και μας απέτυχε», είπε η πρώτη πηγή. «Είναι το τελευταίο άτομο που υποτίθεται ότι θα κοιτάξει αυτό το πυροβόλο όπλο». Σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση η Γκουτιέρεζ Ριντ είχε τοποθετήσει τρία όπλα σε καρότσι κοντά στο σημείο, όπου γυριζόταν η σκηνή, προτού ο Χολς πιάσει ένα ρεβόλβερ απ’ αυτό και το δώσει στον Μπάλντουϊν. Ο Χολς φώναξε «καθαρό όπλο», σύμφωνα με την ένορκη κατάθεση («Καθαρό όπλο» σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέσα φυσίγγια, ούτε άσφαιρα, ενώ «ζεστό όπλο», ότι περιέχει φυσίγγια, είτε κανονικές σφαίρες είτε άσφαιρ). Όπως είπε η δεύτερη πηγή στο Daily Beast o βοηθός σκηνοθέτη έπρεπε να είχε επιβεβαιώσει προσωπικά την κατάσταση του όπλου. «Και μόνον αυτός ο έλεγχος θα είχε αποτρέψει αυτό το συμβάν», τόνισε.

Απαρηγόρητος ο Μπάλντουϊν

Μετά την τραγωδία στα γυρίσματα του Rust ο 63χρονος Μπάλντουϊν ήταν «απαρηγόρητος επί ώρες», με μια πηγή να υποστηρίζει στη Daily Mail ότι ακυρώνει όλα τα προσεχή επαγγελματικά του σχέδια. Ο Μπάλντουϊν σχεδιάζει «να δώσει λίγο χρόνο στον εαυτό του και να επικεντρωθεί στον εαυτό του», δήλωσε η πηγή. Ο ηθοποιός εθεάθη να βγαίνει από ξενοδοχείο και να αγκαλιάζει τον σύζυγο της διευθύντριας φωτογραφίας, Ματ Χάτσινς το Σάββατο το πρωί, αλλά και τον 9χρονο γιο της Χαλίνα, Άντρος.

«Ήταν ισοπεδωτικό αυτό που του συνέβη», δήλωσε πηγή στο περιοδικό People. «Έτσι κάνει [ο Μπάντουϊν] όταν περνά δύσκολες ώρες. Όταν συμβαίνει κάτι κακό, βραχυπρόθεσμα αποσύρεται από τα φώτα της δημοσιότητας. Θα χρειαστεί καιρό για να χωνέψει αυτό που συνέβη. Χρειάζεται να πάρει λίγο χρόνο για τον εαυτό του και να βρεθεί με την οικογένειά του» πρόσθεσε.

