Αλβανία: Νέα συγκλονιστικά βίντεο από τον φονικό σεισμό -Στους 18 οι νεκροί

Συγκλονιστικά είναι τα νέα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από τον φονικό σεισμό στην Αλβανία.



Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από την ισχυρή δόνηση, παγιδεύοντας τα θύματα στα συντρίμμια.

Υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των κατοίκων, οι διασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα ερείπια, απ' όπου κατά διαστήματα ακούγονται ακόμη οι κραυγές των εγκλωβισμένων. Μόλις καταφέρνουν να βγάλουν κάποιον έξω, ο θρήνος μετατρέπεται σε χαρά.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας, οι νεκροί είναι 18. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν στο Δυρράχιο και την κωμόπολη Θουμάνι, στα βόρεια των Τιράνων. Στη γειτονική πόλη Κούρμπιν, ένας 50χρονος σκοτώθηκε όταν πήδηξε πανικόβλητος από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο δρόμος υποχώρησε λόγω του σεισμού.

Ο σεισμός στην Αλβανία είχε τόσο μεγάλη ένταση που έκανε ακόμα και τα κτίρια να «λυγίσουν», όπως φάνηκε από βίντεο ασφαλείας που κατέγραψε τη στιγμή που χτύπησε με τα 6,4 Ρίχτερ ο Εγκέλαδος.

