Αλβανία: Φλέγονται τα Τίρανα μετά τη δολοφονία 25χρονου από αστυνομικό -Τραγική φιγούρα ο πατέρας του νεαρού

Το απόλυτο... χάος επικρατεί από χθες στα Τίρανα της Αλβανίας μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του

25χρονου Κλοντιάν Ράσα από αστυνομικό.

Ο νεαρός ήταν άοπλος και το μόνο του «λάθος» ήταν ότι βρισκόταν εκτός του σπιτιού του σε ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, στα πλαίσια των μέτρων για τον κορωνοϊό.

Η δολοφονία του 25χρονου προκάλεσε οργή στα Τίρανα και το βράδυ της Τετάρτης εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν έξω από το υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας την παραίτηση του ΥΠΕΣ. Αψηφώντας την απαγόρευση της κυβέρνησης για δημόσιες συγκεντρώσεις άνω των 10 ατόμων λόγω πανδημίας, οι διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για τη δολοφονία του 25χρονου από αστυνομικά πυρά.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, σημειώθηκαν βίαιες συγκρούσεις μεταξύ πολιτών και αστυνομικών και οι δρόμοι θύμιζαν πεδίο μάχης. Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς την αστυνομία, το υπουργείο Εσωτερικών, το δημαρχείο των Τιράνων και άλλα κύρια κυβερνητικά κτίρια. Οπως μεταδίδει το AP, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, εννέα αστυνομικοί, ένας διαδηλωτής και ένας δημοσιογράφος τραυματίστηκαν.

Ερωτηματικά προκύπτουν και για τις συνέπειες που θα έχει ο 31χρονος αστυνομικός που τράβηξε τη σκανδάλη, καθώς οι τελευταίες πληροφορίες που θέλουν την ενσωματωμένη στη στολή του κάμερα να ήταν απενεργοποιημένη.



«Έθαψα τον γιο μου. Εύχομαι αυτό που μας συνέβη να μην συμβεί σε κανέναν άλλον. Το κράτος πρέπει να κάνει το καθήκον του. Ως λαός απαιτούμε δικαιοσύνη. Επιδιώκουμε να βρούμε ελπίδα στο νόμο. Όπως και ο γιος μου έτσι είστε και όλοι εσείς. Όσοι είναι γονείς, γνωρίζουν καλύτερα τον πόνο μου» είπε στους δημοσιογράφους ο πατέρας του 25χρονου.

«Δεν υπηρετώ καμία πολιτική ιδέα, παρά μόνο την οικογένειά μου. Για την οικογένεια μου είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για χάρη του γιου μου, τον οποίο έθαψα σήμερα. Ο δικαστής, το κράτος πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους και να αποδώσουν δικαιοσύνη. Ο ένοχος να πάει εκεί που του αξίζει» κατέληξε.

Σήμερα, ο Αλβανός πρωθυπουργός επέστρεψε στην Αλβανία και το απόγευμα θα απευθύνει διάγγελμα στους συμπατριώτες του.

«Τέλος στα Τίρανα! Σήμερα στις 18.00 θα μοιραστώ με τους Αλβανούς τη θέση μου για τον τραγικό θάνατο του 25χρονου από την κρατική αστυνομία!» έγραψε στο Twitter.

Më në fund në Tiranë! Sot në 18.00 do të ndaj me shqiptarët qëndrimin tim për vdekjen tragjike të 25 vjeçarit nga efektivi i Policisë së Shtetit! Faleminderit paraprakisht kujtdo që do të gjejë kohën të më ndjekë në tv apo fb🙏