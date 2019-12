Αγρια καταδίωξη στη Φλόριντα-Ανταλλαγή πυροβολισμών αστυνομικών με ληστές, 4 νεκροί [βίντεο]

Στιγμές τρόμου σε δρόμο της Φλόριντα όπου έπεσε άγριο πιστολίδι μεταξύ αστυνομικών και δύο ατόμων που προσπάθησαν να ληστέψουν χρηματαποστολή.

Οι ληστές, αφού έστησαν ενέδρα σε χρηματαποστολή της UPS, πήραν το όχημα και έφυγαν με μεγάλη ταχύτητα. Δεκάδες περιπολικά άρχισαν να τους καταδιώκουν στη μέση εθνικού δρόμου, με τους ληστές κάποια στιγμή να πέφτουν σε αδιέξοδο. Μην έχοντας που να πάνε και με δεκάδες αυτοκίνητα πολιτών ανάμεσά τους, άρχισαν να πυροβολούν τους αστυνομικούς, οι οποίοι ανταπέδιδαν τα πυρά.

Από το πιστολίδι, σκοτώθηκαν τέσσερα άτομα: οι δύο ληστές, ο οδηγός του οχήματος, καθώς και ένας πολίτης, ο οποίος για κακή του τύχη, βρισκόταν ανάμεσα στα πυρά, στο όχημά του. Η καταδίωξη καταγράφθηκε σε ζωντανή σύνδεση από τα ΜΜΕ, με τις εικόνες πραγματικά να σοκάρουν.

Σε ένα άλλο βίντεο που ανέβασε οδηγός από το σημείο, φαίνονται οι αστυνομικοί να του λένε να βγει από το όχημα, αλλά αυτός τραβούσε πλάνα την ώρα των πυροβολισμών.

#BREAKING UPDATE: Law enforcement source confirms that 4 people were killed in the Miramar shootout including the two suspects, UPS driver and a bystander. No police were injured. pic.twitter.com/lh9srsk7RV