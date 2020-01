Αγιατολάχ Χαμενεΐ για την επίθεση με ρουκέτες: Το Ιράν έριξε «χαστούκι στο πρόσωπο των ΗΠΑ»

ΚΟΣΜΟΣ

«ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ»

O ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολά Αλί Χαμενεϊ / Φωτογραφία: Office of the Iranian Supreme Leader via AP