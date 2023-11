«Ας αφήσουμε κόσμο να πεθάνει αντί να επιβάλουμε εθνικό lockdown», έλεγε ο Σούνακ στην πανδημία του Covid-19 - iefimerida.gr

Ο νυν πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ φέρεται να είχε πει στη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να αφήσει κόσμο να πεθάνει αντί να επιβάλει δεύτερο lockdown σε εθνικό επίπεδο.

Αυτό έγινε γνωστό σήμερα στο πλαίσιο έρευνας για τον τρόπο με τον οποίο η Ντάουνινγκ Στριτ διαχειρίστηκε την υγειονομική κρίση.

Ο Πάτρικ Βάλανς, κορυφαίος επιστημονικός σύμβουλος της βρετανικής κυβέρνησης στη διάρκεια της πανδημίας, είχε γράψει στο ημερολόγιό του στις 25 Οκτωβρίου 2020 σχετικά με μια σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο τότε πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ -ο οποίος ήταν υπουργός Οικονομικών εκείνη την περίοδο- ότι ο Ντόμινικ Κάμινγκς -σύμβουλος του πρωθυπουργού Τζόνσον- του εκμυστηρεύτηκε ότι «ο Ρίσι (Σούνακ) θεωρεί πως είναι ΟΚ να αφήσουμε κόσμο να πεθάνει. Όλο αυτό υποδηλώνει έλλειμμα ηγεσίας».

Εκπρόσωπος του Σούνακ είπε ότι ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί συνολικά όταν καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας «αντί να απαντήσει σε κάθε θέμα αποσπασματικά».

Η έρευνα εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η βρετανική κυβέρνηση διαχειρίστηκε την πανδημία Covid-19, που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 220.000 ανθρώπους στο Ηνωμένο Βασίλειο και προκάλεσε τεράστιο πλήγμα στην οικονομία. Εκτιμάται πως η έρευνα δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι του 2026. Ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι η Ντάουνινγκ Στριτ πιάστηκε απροετοίμαστη και η αντίδρασή της στην υγειονομική κρίση ήταν καθυστερημένη.

Η σημερινή αναφορά στον Σούνακ πλήττει την προσπάθεια του Βρετανού πρωθυπουργού να παρουσιαστεί ως ηγέτης που έφερε αλλαγή στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά το χάος επί των ημερών του Μπόρις Τζόνσον, παρότι υπήρξε εκ των κορυφαίων υπουργών εκείνης της κυβέρνησης. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι στον Σούνακ είχε αποδοθεί το προσωνύμιο «Δρ Θάνατος», από επιστημονικό σύμβουλο της κυβέρνησης, με αφορμή την πρωτοβουλία του «Eat Out to Help Out» (σε ελεύθερη απόδοση «Τρώμε έξω για να βοηθήσουμε») το καλοκαίρι του 2020, που επιδοτούσε γεύματα σε παμπ και σε εστιατόρια, την οποία επέκριναν οι επιστήμονες επειδή συνετέλεσε στην εξάπλωση του κορωνοϊού.