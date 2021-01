ΗΠΑ: Τρεις νεκροί από τη συντριβή μικρού αεροπλάνου σε σπίτι στο Μίσιγκαν – Σαν από θαύμα σώθηκαν οι ένοικοι [βίντεο]

Τρεις άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο κατά τη συντριβή μικρού αεροπλάνου σε σπίτι στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ.

Τα τρία θύματα του δυστυχήματος στην κωμόπολη Lyon Township, κάπου 64 χλμ. Δυτικά του Ντιτρόιτ πιστεύεται ότι είναι ο πιλότος του αεροπλάνου και δύο επιβάτες. Τα μέλη της οικογένειας που διαμένουν στο σπίτι διέφυγαν τον κίνδυνο, αλλά η κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Όουκλαντ.

Όπως είπε η μητέρα σε τοπικό δίκτυο, η οικογένεια βρισκόταν μέσα στο σπίτι όταν έπεσε το αεροσκάφος. Βρίσκονταν στο λίβινγκ ρουμ και συζητούσαν ποια ταινία να δουν, όταν μετακινήθηκαν την τελευταία στιγμή σε άλλο δωμάτιο. Αν είχαν μείνει στο λίβινγκ ρουμ πιθανότατα θα είχαν χάσει τις ζωές τους.

UPDATE: 7 Action News has learned all residents are reported to be out of the home. The Oakland County Sheriff's Office says the pilot is believed to still be in the plane.



