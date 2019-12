Αεροπλάνο με 100 επιβάτες συνετρίβη στο Αλμάτι του Καζακστάν- Υπάρχουν επιζώντες

Τραγικό δυστύχημα συνέβη κοντά στο Αλμάτι του Καζακστάν, όταν ένα αεροπλάνο συνετρίβη πάνω σε κτίριο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που επικαλείται το Sputnik, το αεροπλάνο είχε 100 επιβάτες (95 +5 μέλη του προσωπικού) και έπεσε πάνω σε κτίριο, σε κατοικημένη περιοχή. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση από το αεροδρόμιο του Αλμάτι, η πτήση της εταιρίας είχε προορισμό την πόλη Νουρ Σουλτάν, αλλά χάθηκε από τα ραντάρ.

Footage from the scene after Bek Air passenger plane carrying 100 people crashes into building in Almaty, Kazakhstan #Kazakhstan #kazakhstanplane #planecrash #planecrashes #plane #bekair #bekairplane pic.twitter.com/zTgH52gc4L