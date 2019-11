Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Λος Αντζελες- Εβγαζε φλόγες από τους κινητήρες [βίντεο]

Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε αεροπλάνο στο Λος Αντζελες μετά από πρόβλημα στους κινητήρες.

Ενα Boeing 777 των Philippine Airlines που είχε προορισμό τη Μανίλα, αντιμετώπισε βλάβη στους κινητήρες και ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Λος Αντζελες, όπου και πετούσε από πάνω εκείνη την ώρα. Λίγο πριν την προσγείωση, ο ένας από τους κινητήρες άρχισε να βγάζει φλόγες, με έναν επιβάτη του αεροπλάνου μάλιστα να καταγράφει το σκηνικό στον αέρα.

Οπως φαίνεται και στο βίντεο του επιβάτη, που πρόβαλε τηλεοπτικός σταθμός του Λος Αντζελες, από τον δεξιό κινητήρα πετάγονταν «φλεγόμενες μπάλες», προκαλώντας πανικό. «Είδα φως και νόμιζα ότι ήταν από τον ήλιο και μετά άκουσα τις εκρήξεις και είδα φλεγόμενες μπάλες να βγαίνουν από τον κινητήρα», είπε στο κανάλι ένας από τους επιβάτες.

Πλάνα από το φλεγόμενο αεροπλάνο ανέβασαν στο διαδίκτυο και οδηγοί που βρίσκονταν σε λεωφόρο του Λος Αντζελες.

Video shows a Boeing 777 bound for Manila with flames coming out of an engine pic.twitter.com/XvkjjDiZUc