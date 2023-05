Η Adidas κάνει καμπάνια για γυναικεία μαγιό με άνδρες μοντέλα -Αντιδράσεις στα social media - iefimerida.gr

Η Adidas παρουσίασε αυτή την εβδομάδα τη συλλογή μαγιό «Pride 2023», διαφημίζοντας μαγιό στην ιστοσελίδα της στην ενότητα «γυναικεία», με τη βοήθεια ανδρικών μοντέλων.

Ένα από τα μαγιό, ένα πολύχρωμο ολόσωμο που ονομάζεται «Pride Swimsuit» και διαφημίζεται για 70 δολάρια, επιδείχθηκε από ένα ανδρικό μοντέλο, το οποίο επίσης εμφάνιζε ένα «εξόγκωμα» στην περιοχή του καβάλου.

Ένα συνοδευτικό βίντεο στον ιστότοπο της Adidas δείχνει το μοντέλο να φιγουράρει με το ολόσωμο μαγιό, με την κάμερα σε κάποιο σημείο να ζουμάρει για να αποκαλύψει ένα κομμάτι τρίχας στο στήθος που υψώνεται πάνω από το ντεκολτέ. Δεν ήταν σαφές αν το μοντέλο ταυτοποιείται ως άνδρας ή είναι τρανσέξουαλ.

Οπως αναφέρει η New York Post, η νέα σειρά του νοτιοαφρικανού σχεδιαστή Rich Mnisi, που ονομάστηκε «Let Love Be Your Legacy» και κυκλοφόρησε πριν από τον μήνα υπερηφάνειας (Pride month) τον Ιούνιο, είναι «μια γιορτή της αυτοέκφρασης, της φαντασίας και της ακλόνητης πεποίθησης ότι η αγάπη ενώνει», σύμφωνα με τον ιστότοπο της Adidas.

Η καμπάνια της Adidas που προκάλεσε αντιδράσεις

Σε ένα δελτίο Τύπου τη Δευτέρα (15/5), η Adidas δήλωσε ότι η σειρά «είναι εμπνευσμένη από ένα ερωτικό γράμμα που έγραψε ο Mnisi στον νεότερο εαυτό του», χρησιμεύοντας ως «μια κραυγή συσπείρωσης για ενεργή συμμαχία για την ενδυνάμωση και την υπεράσπιση της LGBTQIA+ κοινότητας».

Adidas: Αντιδράσεις στο twitter για την καμπάνια της εταιρείας

Ενας γνωστός influencer των ΗΠΑ, Oli London ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από την ιστοσελίδα της Adidas το πρωί της Τετάρτης (17/5) με τη λεζάντα: «Η νέα σειρά γυναικείων μαγιό της Adidas με μοντέλα από… άνδρες».

Μέχρι το απόγευμα, περισσότεροι από 1,1 εκατομμύρια χρήστες του Twitter είδαν το tweet - πολλοί από τους οποίους έσπευσαν να κατακεραυνώσουν την Adidas, για το ότι έγινε «woke» και ότι δεν σέβεται το γυναικείο κοινό της.

Μεταξύ των απαντήσεων ήταν και μία πρώην αστέρας της κολύμβησης του NCAA και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, η Riley Gaines. «Δεν καταλαβαίνω γιατί οι εταιρείες το κάνουν αυτό οικειοθελώς στον εαυτό τους. Θα μπορούσαν τουλάχιστον να πουν ότι το μαγιό είναι "unisex", αλλά δεν το έκαναν γιατί πρόκειται για τη διαγραφή των γυναικών. Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δύσκολα το βλέπουμε αυτό να πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση; Τα γυναικεία μαγιό δεν είναι αξεσουάρ με φούσκωμα στον καβάλο», έγραψε στο Twitter.

Μία άλλη χρήστης έγραψε στο Twitter: «Εχω στήθος, γοφούς και δεν χρειάζομαι ένα επιπλέον υφασμάτινο σακουλάκι γύρω από την περιοχή των γεννητικών οργάνων μου. Αυτό ακυρώνει τις γυναίκες για αυτό θα κάνω μποϊκοτάζ και στην Adidas και στην Nike. Αρκετά πια».

Η Jayda Fransen, επικεφαλής του Βρετανικού Κόμματος Ελευθερίας έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter σχετικά με την διαφήμιση της γερμανικής εταιρείας ρούχων: «Η Adidas πιστεύει ότι αυτός ο άνδρας είναι ο καλύτερος υποψήφιος για μοντέλο γυναικείου μαγιό…».

Και άλλα γυναικεία ρούχα της Adidas διαφημίζονται από άνδρες

Το μαγιό δεν είναι το μόνο ρούχο στη νέα σειρά Pride της Adidas που φέρει την ένδειξη «Women's», αλλά φαίνεται ότι το μοντέλο είναι άντρας.

Γυναικεία φορέματα, μπλουζάκια, σορτσάκια και φανέλες ποδοσφαίρου με την επιγραφή «Love Wins», εμφανίζονται επίσης στο διαδίκτυο να φοριούνται από μοντέλα που φαίνονταν να είναι άνδρες.