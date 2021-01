Αδιανόητο: Εξόρισαν από το Καπιτώλιο 5.000 μέλη της Εθνοφρουράς σε γκαράζ στην Ουάσιγκτον! [εικόνες]

Σάλο προκάλεσε στις ΗΠΑ η είδηση ότι χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς υποχρεώθηκαν να κοιμηθούν μέσα στο δριμύ ψύχος στο ύπαιθρο και σ’ ένα γκαράζ, αφού τους είπαν να εγκαταλείψουν τους χώρους του Καπιτωλίου που είχαν περιφρουρήσει επιτυχώς στη διάρκεια της ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Έως και 5.000 στρατιώτες στοιβάχτηκαν σ’ ένα γκαράζ με μόλις ένα μπάνιο, δύο τουαλέτες και μία πρίζα, μόλις ένα 24ωρο μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, όπως μετέδωσαν αμερικανικά ΜΜΕ με πρώτο το Politico, ενώ το γύρο του κόσμου έκαναν φωτογραφίες με τα μέλη της εθνοφρουράς να κοιμούνται στο πάτωμα του γκαράζ. Οι Αρχές είχαν φροντίσει, βέβαια, να νοικιάσουν δωμάτια ξενοδοχείων για τους στρατιώτες, οι οποίοι όμως δεν μπορούσαν να πάνε σ’ αυτά με τις κυλιόμενες βάρδιες τους.

«Δεκάδες γερουσιαστές και μέλη του κογκρέσου ήλθαν χθες μπροστά στις κάμερες να σφίξουν τα χέρια μας, να ποζάρουν μαζί μας για φωτογραφίες και να μας ευχαριστήσουν για τις υπηρεσίες μας. Μέσα σε 24 ώρες δεν μας χρειάζονταν πια και μας εξόρισαν στη γωνιά ενός γκαράζ. Νιώθουμε απίστευτα προδομένοι», είπε ένα μέλος της εθνοφρουράς. «Αφού όλα κύλισαν ομαλά, έκριναν ότι δεν μας χρειάζονται πλέον», είπε ένας συνάδελφός του κι ένας τρίτος συμπλήρωσε: «Αφήσαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες τις οικογένειές μας για να έλθουμε εδώ. Σίγουρα ήταν μια σημαντική, ιστορική περίσταση, αλλά την επομένη της ορκωμοσίας μας πετάτε στο καλάθι των αχρήστων; Ελάτε, τώρα».

Οι εικόνες των στοιβαγμένων μελών της Εθνοφρουράς πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις πολιτικών και των δύο μεγάλων κομμάτων με Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς να απαιτούν εξηγήσεις γιατί δόθηκαν εντολές στους στρατιώτες να εγκαταλείψουν τις εγκαταστάσεις του Καπιτωλίου, ενώ ορισμένοι τους πρόσφεραν τα γραφεία τους για να ξεκουράζονται.

Hundreds of Guard soldiers relegated to the Senate garage, breathing in exhaust fumes and covid. Story coming in a bit pic.twitter.com/8OW4frePOh