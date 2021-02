Eπέστρεψαν στην Τουρκία 15 ναυτικοί που είχαν απαχθεί από πειρατές στη Νιγηρία [βίντεο]

Στην Κωνσταντινούπολη επέστρεψαν δεκαπέντε Τούρκοι ναυτικοί, οι οποίοι είχαν απαχθεί τον περασμένο μήνα από πειρατές στα ανοιχτά της Νιγηρίας και κρατήθηκαν αιχμάλωτοι επί τρεις εβδομάδες σε ένα δάσος.

Η οδύσσεια των Τούρκων ναυτικών, που έπεσαν θύματα των πειρατών στη Νιγηρία, όπως και τρεις Έλληνες συνάδελφοί τους τον περασμένο Δεκέμβριο, έληξε την Παρασκευή και την Κυριακή τους υποδέχθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης οι συγγενείς τους και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, υπό τα χειροκροτήματα των παρευρισκομένων. Οι 15 ναυτικοί είχαν απαχθεί στις 23 Ιανουαρίου στα ανοιχτά της Νιγηρίας, όταν ένοπλοι επιτέθηκαν στο υπό λιβεριανή σημαία φορτηγό πλοίο M/V Mozart, ιδιοκτησίας της εταιρείας Borealis Maritime που εδρεύει στο Λονδίνο, το Αμβούργο και την Κωνσταντινούπολη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης σκοτώθηκε ένας Αζέρος συνάδελφός τους.

