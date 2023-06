Αυτό είναι το ζώδιο που ρισκάρει τα πάντα για την αγάπη -Είναι δοτικό, παθιασμένο και με μεγάλη καρδιά - iefimerida.gr

Ενα είναι το ζώδιο που θα έκανε τα πάντα για την αγάπη σύμφωνα με αστρολόγο.

«I would do anything for love» (θα έκανα τα πάντα για την αγάπη) τραγούδησε ο Meat Loaf το 1993 που έγινε μεγάλη εμπορική επιτυχία. Από αστρολογικής άποψης αυτό το τραγούδι ταιριάζει γάντι σε ένα ζώδιο.

Όλα τα ζώδια έχουν τον τρόπο τους όταν πρόκειται για να εκφράσουν την αγάπη τους. Ο Σκορπιός δεν θα αποκαλύψει ποτέ το μυστικό σου (εκτός αν τον προδώσεις), ο Ιχθύς θα σου αφιερώσει ένα ρομαντικό τραγούδι το πρωί όταν ξυπνήσεις και τα πρακτικά ζώδια της γης, όπως ο Αιγόκερως και ο Ταύρος θα κάνουν υποχωρήσεις όταν σε αγαπούν πραγματικά. Ένα είναι όμως το ζώδιο που θα κάνει τα πάντα για την αγάπη και το ταίρι του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το ζώδιο που θα κάνει τα πάντα για την αγάπη στο Bovary.gr