ΓΥΝΑΙΚΑ

GET THE LOOK

Ζέτα Μακρυπούλια: Με ανοιξιάτικο οικονομικό κοστούμι από τα Bershka -Στην πιο επίκαιρη εκδοχή του [εικόνες]

ΓΥΝΑΙΚΑ 11|03|2020 | 09:56 H Ζέτα Μακρυπούλια με total Bershka look/Φωτογραφία: instagram