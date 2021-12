Η Ζέτα Μακρυπούλια με glam παντελόνι από τα Zara -Η τέλεια εναλλακτική του φορέματος για τις γιορτές | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Είναι αγαπητή στο κοινό και έχει μεγάλο φαν κλαμπ. Ακόμη είναι μια πολύ όμορφη και κομψή γυναίκα, με υπέροχο στιλ και γούστο. Στην εκπομπή της «Ρουκ Ζουκ» κάνει κομψές και στιλάτες εμφανίσεις. Σε μια από αυτές, φόρεσε ένα υπέροχο σύνολο από τα Zara.

Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα ιδιαίτερο τοπ, το οποίο συνδύασε άψογα με μαύρο παντελόνι και over the knee μπότες. Έκανε μια rock εμφάνιση που είναι τέλεια για την εποχή και τις γιορτινές εξόδους. Με αυτό, μπορείς να δημιουργήσεις απίθανα looks, festive και glam.

