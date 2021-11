Η Ζέτα Μακρυπούλια με στιλάτο δερμάτινο παντελόνι από τα H&M -Για τέλειες rock glam εμφανίσεις [εικόνα] | ΓΥΝΑΙΚΑ | iefimerida.gr

Η Ζέτα Μακρυπούλια είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός και παρουσιάστρια.

Η εκπομπή της «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 είναι επιτυχημένη με τις ατάκες να γίνονται viral. Ακόμη, είναι μια όμορφη και κομψή γυναίκα, με υπέροχο στιλ.

Σε κάθε της εμφάνιση στην εκπομπή εντυπωσιάζει με τις στιλιστικές της επιλογές. Συχνά επιλέγει οικονομικά κομμάτια από high street brands, τα οποία αναδεικνύει και μας δίνει έμπνευση.

Αυτή τη φορά, επέλεξε να κάνει ένα casual chic look από τα H&M. Συγκεκριμένα, επέλεξε ένα μαύρο παντελόνι από δερματίνη το οποίο συνδύασε τέλεια με over the knee μπότες. Το παντελόνι είναι οικονομικό και τέλειο για rock glam εμφανίσεις.

Δείτε το παντελόνι από τα H&M στο Bovary.gr